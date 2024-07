George Russell cachetea a Carlos Sainz Jr. y saca pecho por Mercedes

Mercedes dio un salto impresionante y está en la lucha con los cuatro grandes equipos que se reparten las victorias esta temporada.



George Russell no tuvo el mejor fin de semana; tras una clasificación complicada, salió desde posiciones retrasadas en la carrera del domingo. Finalmente, logró escalar hasta el octavo lugar, sumando puntos cruciales para el equipo y reduciendo la distancia con Ferrari en el Campeonato de Constructores de la F1.



El equipo de las flechas plateadas está ahora en la cuarta posición del campeonato, mientras que Ferrari descendió a la tercera tras el adelantamiento de McLaren, que ya está recortando distancias con Red Bull. Con el podio de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Hungría, Mercedes consiguió meter uno de sus monoplazas entre los 3 primeros en 5 de las últimas carreras. La evolución del equipo es evidente, pero Russell reconoce que aún "hay áreas que mejorar" para las próximas fechas.



El inicio de temporada no fue prometedor, pero el cambio es palpable, y Russell no duda en destacar los avances: "Sin dudas estamos por delante de Ferrari. No estamos a años luz de Red Bull". Aunque aún están a 81 puntos de Ferrari en la clasificación, si mantienen esta racha, los de Wolff podrían aspirar a grandes logros.





Puede fallar

No todo es perfecto para el equipo alemán. Este fin de semana demostró que sus monoplazas tienen problemas con las variaciones de temperatura en los circuitos.



Mercedes no había tenido problemas en clasificación desde hace tiempo, pero el sábado en tierras húngaras, Russell se quedó fuera en la Q1 debido a un fallo de comunicación. "Todos asumimos la responsabilidad" confesó el británico.



El domingo, Russell realizó una remontada y llegó a la octava posición desde el decimoséptimo lugar en el que arrancó. No fue el único piloto de los de arriba que empezó desde tan atrás; Checo Pérez, tras su accidente, también partió desde posiciones retrasadas.