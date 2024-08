Lewis Hamilton fuera de contexto; dejar la Fórmula 1 por los Juegos Olímpicos: el deporte que haría

La Fórmula 1 se ha dado un descanso tras el parón de mitad de año, o más conocido como el receso de verano, en el que los pilotos se alejan de las actividades habituales con sus escuderías. Los corredores aprovechan en estar con su familia o como Lewis Hamilton, en los Juegos Olímpicos de París como uno de sus pasatiempos favoritos. El piloto inglés conducirá la próxima temporada en Ferrari, pero eso no le preocupa, el fenómeno olímpico llegó al heptacampeón mundial hasta los huesos, tanto así que se confesó.

Las últimas recuperaciones del ex McLaren en el Campeonato Mundial de Constructores y de Pilotos ha traído buen augurio a Mercedes, pero eso puede esperar. Lewis es conocido como una persona que le gusta probar de todo en el mundo del deporte, como últimamente, desde tiro y hasta el surf, actividad considerada por él su favorito. Es más, el británico se confesó sobre su siguiente paso después de la Fórmula 1 y que se relaciona con los Juegos Olímpicos.

El de Mercedes dijo en 2020 que el surf es un deporte que le gusta y lo consideró como el número uno en su lista. "En los últimos años, he descubierto que me encanta el surf", había escrito en una publicación en sus redes sociales. "Se ha convertido en uno de mis deportes favoritos, junto con el paracaidismo. Quiero animaros a todos a que probéis eso que siempre habéis querido hacer. Lo más importante es que no os rindáis, perseveréis y seguís practicando", concluyó el inglés.

Making the best of the situation 🏄🏾‍♂️

Thanks to the guys at @urbnsurf for letting me spend my evenings practicing my surf and to @ripcurl for providing the wetsuits. It was a lot of fun catching waves with you 🤙🏾

Until next time Melbourne. pic.twitter.com/BQxtp1oqjr