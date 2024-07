La mala racha continúa: Charles Leclerc sufrió en el GP de Hungría; ni en los Libres 2 acabó entero

El Gran Premio de Hungría volvió en su edición número 38 con las Prácticas Libres 1 y 2, con el circuito de Hungaroring como la sede principal. En un jueves y viernes lleno de acción y novedades, la principal noticia fue la salida de Kevin Magnussen del equipo Haas tras siete temporadas. Además, el día de entrenamientos terminó con el liderato de Lando Norris con su McLaren, seguido por Max Verstappen (Red Bull) y Carlos Sainz (Ferrari). Este último, que también se irá de la escudería a fin de año, presenció cómo su compañero la volvió a pasar mal.

Si bien las cosas no le podían salir peor, pues Charles Leclerc superó todas las posibilidades. Para su mala suerte, el monegasco no encontró la vía favorable para terminar los Libres 2 en el GP de Hungría con éxito. Desde ganó el Gran Premio de Mónaco, el piloto de 26 años ha atravesado derrotas y decepciones, pues ya van cuatro carreras en las cuales no consigue podio: Canadá, España, Austria, Gran Bretaña, y posiblemente pase lo mismo en Budapest si Ferrari y Leclerc no se anticipan a los hechos.

Terrible choque

En los Libres 1 del GP de Hungría, Charles Leclerc acabó en la tercera posición, a 0.298 milésimas del segundo Max Verstappen. Si bien Carlos Sainz reaccionó y lideró la primera sesión de la competencia, al monegasco le fue mal en los Libres 2. Resulta que, con 16 minutos en el cronómetro de los 60, Leclerc no fue capaz de controlar su auto luego de que un mal cálculo en el piano produjera un trompo inevitable, provocando un fuerte impacto en la parte trasera del auto. Por ende, el día terminó así para Charles.

The moment Charles Leclerc's day came to an abrupt end 😣



Leclerc safely walked away from his car despite this high-speed incident#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/OHrrcaGWtC — Formula 1 (@F1) July 19, 2024

Mónaco fue un espejismo

El SF-24 de Leclerc pasó la línea de meta en su casa, Mónaco, lugar que se le hacía esquivo desde hace tiempo. No obstante, cuando todo parecía indicar que los 31 puntos de diferencia con Verstappen eran reales, la mala racha vuelve al monegasco. Solo sumó doce unidades desde aquella carrera, en el tercer puesto y a 105 unidades del neerlandés, la racha negativa se puede extender en el GP de Hungría.

Reñida competencia

No es la primera vez que Leclerc sale de su monoplaza cabizbajo y transmitiendo decepción e impotencia. Fred Vasseur, jefe de la Scuderia, sabe más que nadie que el entorno no es el mejor, pues Carlos Sainz se va a ir y que a Leclerc le volvió a ir mal. Sin embargo, la temporada está en su punto más álgido y competitivo después de mucho tiempo, ya que hasta cinco pilotos distintos que no sean Max Verstappen han ganado en lo que va de 2024: Carlos Sainz (Australia), Lando Norris (Miami), Charles Leclerc (Mónaco), George Russell (Austria) y Lewis Hamilton (Gran Bretaña).