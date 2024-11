Lewis Hamilton pierde la paciencia con Mercedes, necesita un descanso

Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, atraviesa una de las temporadas más complicadas de su carrera. Después de más de una década de éxitos con Mercedes, el piloto británico se encuentra al borde del agotamiento debido a los problemas de rendimiento del equipo. Esta situación ha generado una creciente frustración en Hamilton, quien, por primera vez en años, parece estar perdiendo la paciencia con su escudería.

Un cambio de rumbo inminente

La temporada 2024 será la última de Lewis Hamilton con Mercedes. Desde su llegada al equipo en 2013, el británico ha sido una pieza clave en su éxito, logrando seis de sus siete campeonatos mundiales.

Sin embargo, desde 2022, Mercedes ha experimentado un descenso en su rendimiento, y la situación no ha mejorado en 2024. A pesar de algunos destellos de competitividad, la temporada ha sido muy difícil para Hamilton, con varios problemas técnicos y una clara falta de consistencia en el rendimiento de su coche.

Frustración en el equipo

En los últimos grandes premios, las quejas de Hamilton sobre el rendimiento del coche se han hecho más frecuentes. En Brasil, por ejemplo, el piloto no escondió su frustración: "El coche ha ido mal todo el fin de semana, no es aceptable", afirmó. Hamilton destacó que, aunque él también tiene parte de la responsabilidad, el coche no le ha dado el rendimiento esperado.

En comparación con su compañero de equipo, George Russell, que ha mantenido un ritmo más sólido, Hamilton ha tenido dificultades para alcanzar su nivel habitual.

Un final de temporada complicado

El Gran Premio de México fue uno de los peores momentos de la temporada para Hamilton. Con una clasificación decepcionante y un accidente que le costó el abandono, el piloto británico no ocultó su frustración, calificando el fin de semana como "un infierno".

La situación en Brasil no mejoró, ya que Hamilton terminó en la décima posición, mientras que Russell logró un meritorio cuarto lugar. Estos resultados han dejado a Hamilton por detrás de su compañero en el campeonato, una situación poco habitual para el heptacampeón.

Necesidad de un respiro

Con solo tres carreras restantes en la temporada, Hamilton ha dejado claro que está deseando el final del año. "Estoy deseando que lleguen las Navidades", comentó, dando a entender que necesita un descanso para reponerse de la presión y las dificultades de esta temporada. La falta de competitividad de Mercedes ha puesto a prueba los límites de Hamilton, quien parece estar al borde del agotamiento.