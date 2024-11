Russell explota y culpa a Mercedes, se enciende el box

George Russell, piloto de Mercedes, ha expresado públicamente su frustración tras el Gran Premio de Brasil. El piloto británico cree que podría haber ganado la carrera si el equipo Mercedes hubiera seguido sus indicaciones.

Russell insistía en permanecer en pista bajo condiciones de lluvia, pero el equipo le obligó a entrar a boxes para cambiar neumáticos, una decisión que, según él, le costó la victoria.

George Russell se encontraba en una posición fuerte y confiaba en sus instintos sobre las condiciones de la pista. Durante la carrera, la lluvia convirtió el circuito en un terreno peligroso, y Russell intuía que las condiciones podrían forzar una intervención del coche de seguridad o incluso una bandera roja. Sin embargo, su ingeniero de carrera le ordenó entrar a boxes, una orden que, a pesar de sus dudas, tuvo que acatar.

We win and lose as a team. Proud to have led half of the race; the red flag was unfortunate and ultimately cost us a podium. Congrats to the top 3 for a great race and thank you Brazil for the amazing support 🙏🇧🇷 pic.twitter.com/GAM9XsL44E