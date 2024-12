Lewis Hamilton rinde homenaje a Sebastian Vettel como el mejor campeón

Lewis Hamilton, uno de los pilotos más destacados de la Fórmula 1, aprovechó un evento en Malasia para rendir un emotivo homenaje a uno de sus grandes colegas y amigos, Sebastian Vettel. En un gesto que refleja el respeto y la admiración mutua entre ambos, Hamilton compartió su opinión sobre lo que, en su criterio, hace a Vettel el mejor campeón del mundo.

Aunque las carreras en la pista siempre son un tema de discusión, Lewis Hamilton prefirió centrarse en las cualidades humanas de Sebastian Vettel. A pesar de que ambos comparten el haber ganado múltiples campeonatos mundiales, el piloto británico destacó que lo que realmente lo distingue de otros campeones es su carácter fuera de la pista.

While on his Mercedes Farewell Tour, Lewis spoke very highly about his friend Sebastian Vettel at a Petronas event. 💜 pic.twitter.com/PMvkZI79c4