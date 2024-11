Mercedes da la sorpresa y despide a Lewis Hamilton, adiós al campeón

La temporada 2024 de la Fórmula 1 se acerca a su fin, y con ello, la escudería Mercedes se enfrenta a un cambio drástico en su alineación. El británico Lewis Hamilton, uno de los pilotos más emblemáticos de la historia de la F1, dejará el equipo alemán al final de la temporada para fichar por Ferrari. Este adiós marca el cierre de una era llena de éxitos para Mercedes, que no quiere que la despedida pase desapercibida.

Lewis Hamilton ha sido una pieza fundamental para Mercedes, con el que ha conquistado seis campeonatos mundiales de pilotos. A su vez, ha sido crucial en la consecución de ocho títulos consecutivos de constructores.

Sin duda, su salida representa el fin de una era dorada para el equipo. Tras haber dejado huella en cada temporada, su marcha deja un vacío difícil de llenar. Mercedes está haciendo todo lo posible por honrar su legado y despedirle como merece.

Mercedes tiene planes especiales para marcar el fin de su relación con Hamilton. El equipo ha aprovechado la última pausa en la temporada para organizar varios actos de despedida. Uno de los momentos más esperados será en el Gran Premio de Abu Dhabi, la última carrera de Hamilton con Mercedes.

Durante este evento, los aficionados del piloto podrán rendirle homenaje de una forma muy especial: podrán escribir su nombre sobre el monoplaza de Mercedes. De esta forma, 150 seguidores de Hamilton podrán acompañarle simbólicamente en su última carrera con el equipo.

La despedida de Hamilton no se limita solo a Abu Dhabi. Tras el final de la temporada, Mercedes ha decidido organizar un "tour" para asegurar que el adiós sea memorable.

Lewis Hamilton plans a farewell tour with Mercedes as he prepares to join Ferrari next season. pic.twitter.com/JWtDLzdxUd