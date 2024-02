Max Verstappen incendia Red Bull y Ferrari se ilusiona con otro fichaje como el de Lewis Hamilton

Si en estos momentos hay una pareja que funciona como un reloj es la que han sido capaces de formar Max Verstappen y Red Bull. El piloto neerlandés se ha convertido en la insignia de la escudería austríaca, la cual ha respondido creando el mejor monoplaza posible para que Max saque a relucir un talento que lo convierte en el mejor piloto de toda la parrilla de forma indiscutida. Sin embargo, en la Fórmula 1, todo puede estallar en cualquier momento, hecho que ya ha evidenciado un Verstappen que no descarta acabar luciendo el rojo de Ferrari.

Siguiendo el paso de Lewis Hamilton

Por sorprendente e imposible que pudiera parecer llegar a ver a Verstappen a los mandos de un Ferrari, la realidad es que hasta el mismo piloto se podría llegar a ver algún día en Maranello, hecho que no ha negado que pueda llegar a suceder en un futuro todavía lejano: “Me siento cómodo en el entorno en el que estoy, así que para mí no es algo que esté buscando cambiar. Pero, sé por lo que he experimentado hasta ahora, que nunca digo nunca a las cosas”. Así lo expresó en palabras a Motorsport.com.

En este sentido, lo que se podría llegar a entender en las palabras de Verstappen es que si, por lo que fuera, Red Bull pierde la hegemonía que ha mostrado en los últimos años, un cambio de aires hacia Ferrari no es algo que se pueda descartar.

Y es que, lo que cuenta Verstappen es idéntico la historia de Hamilton con los de Maranello. El piloto británico era la cara de la escudería Mercedes. Sin embargo, con las flechas plateadas dejando de ser competitivas, el heptacampeón del mundo acabó optando por cumplir el sueño de todo niño aficionado a las carreras, enfundarse el legendario mono rojo.

Así pues, en Red Bull pueden estar tranquilos por ahora, pues no se espera un cambio de aires por parte de Max Verstappen en los próximos tiempos, aunque será fundamental que cuente con un monoplaza capaz de competir por victorias, sino el camino de Hamilton podría reeditarse con el neerlandés como protagonista del que sería el movimiento del siglo.