McLaren en apuros, Lando Norris no cumple y la lucha por el título se complica

El equipo McLaren llegaba con grandes expectativas a este fin de semana. Después de un prometedor doblete en la carrera Sprint, la oportunidad de conseguir el Campeonato de Constructores estaba al alcance. Sin embargo, un error de Lando Norris truncó esas aspiraciones, dejando al equipo en una posición complicada en la lucha por el título. La sanción recibida por Norris y los problemas durante la carrera acabaron pesando demasiado.

El inicio prometedor que se derrumbó

La jornada comenzó con buenos augurios para McLaren. Norris y su compañero Oscar Piastri partían en la tercera y cuarta posición, justo por delante de los pilotos de Ferrari.

Ambos pilotos lograron adelantar a George Russell, lo que parecía un buen presagio. Pero, como suele ocurrir en la Fórmula 1, todo puede cambiar en un instante. En la vuelta 8, Charles Leclerc adelantaba a Piastri y comenzaba la serie de desgracias para los hombres de McLaren.

El error de Norris y la sanción que lo cambió todo

A pocas vueltas de ese adelantamiento, un retrovisor cayó en la recta principal, lo que provocó una doble bandera amarilla. La señal era clara y visible para todos los pilotos.

Sin embargo, Norris no redujo la velocidad de inmediato, lo que generó una protesta incluso por parte de Max Verstappen, quien también notó que el piloto de McLaren no estaba cumpliendo con la normativa. La FIA no dudó y sancionó a Norris con una penalización de 10 segundos de "Stop & Go", una de las sanciones más duras que se pueden recibir en la F1.

Norris falou sobre a punição recebida no GP do Catar: "Aparentemente eu não reduzi a velocidade sob a bandeira amarela. Eu não sou um idiota, se eu soubesse que havia bandeira amarela, eu teria reduzido a velocidade. Eu não sei se eu não vi ou…

Una remontada insuficiente

A pesar del duro golpe, Norris no se rindió. Aprovechó su gran ritmo de carrera, logrando vuelta rápida tras vuelta rápida. Sin embargo, la sanción y el caos generado por el coche de seguridad dejaron al británico en la última posición.

Solo pudo remontar hasta la décima posición, lo que le permitió sumar dos puntos: uno por la posición y otro por la vuelta rápida. A pesar de su esfuerzo, el resultado fue muy pobre en comparación con las expectativas del equipo.

Un futuro incierto para McLaren

La lucha por el título de constructores sigue viva, pero la penalización de Norris ha complicado enormemente las opciones de McLaren. El equipo sigue mostrando un gran rendimiento, pero con errores de este tipo, alcanzar el campeonato parece cada vez más distante. La presión está ahora sobre Norris y el equipo para recuperar el terreno perdido.