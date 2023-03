Mercedes admite un fallo garrafal y condena a Hamilton: Alonso, Leclerc y Verstapen los aplastarán

El inicio de la nueva era de monoplazas de Fórmula 1 no ha sentado nada bien a Mercedes, que ha visto como pasaba de dominar la competición durante siete años de forma consecutiva a ser un mero espectador de como Red Bull y Ferrari compiten por las victorias. Todo ello ha sido por culpa de un mal nacimiento del nuevo monoplaza, el concepto del cual no funciona de la forma que esperaba el jefe de la escudería alemana, Toto Wolff.

La clasificación en el GP de Bahréin dejó muy frío a Mercedes, que vio como no solamente tenía a los RedBull y Ferrari por delante, sino que también al Aston Martin de Fernando Alonso, algo que ha dolido mucho a la marca alemana, que ha visto que su actual diseño sin pontones no es funcional.

En este sentido, Wolff ha asegurado que deberán hacer muchos cambios para poder volver a competir por campeonatos: “No creo que este paquete vaya a ser competitivo. Lo hemos intentado y ahora tenemos que reagruparnos y sentarnos con los ingenieros para decidir cuál es la dirección de desarrollo que queremos seguir para ser competitivos y ganar carreras”.

La escudería Mercedes está acostumbrada a ganar campeonato tras campeonato, algo que no ha hecho en los últimos dos años y parece que tampoco hará en esta temporada, donde los Red Bull están muy por delante del resto y parece una tarea imposible alcanzar a un Max Verstappen que, si no falla, no va a perder muchos puntos.

Por otro lado está Lewis Hamilton, el piloto británico está sufriendo una triple frustración, pues a parte de no poder competir por las victorias, algo que nunca le había sucedido hasta ahora, tiene que ver como sus dos mayores enemigos, Verstappen y Alonso están por delante suya sin grandes complicaciones, algo que seguro no gusta nada a un Hamilton que no fue capaz de vencer a su compañero de equipo en la clasificación y que comienza a dejar algún signo de agotamiento y no ser el mismo competidor que era cuando el viento soplaba a su favor con el mejor monoplaza de todos los tiempos.