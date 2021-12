Mercedes eclipsa a Verstappen: nuevo coche en marcha y Hamilton duda

Han sido tan seguidas que apenas había dado tiempo a digerir la primera cuando ya se ha dado la segunda. La escudería británica Mercedes ha publicado en su perfil de Twitter un vídeo en el que se podía ver como arrancaban por primera vez el motor del que será su coche en 2022, el W13. Como señalaba en la publicación la marca alemana, el W13 está vivo.

Lo normal es que los equipos puedan arrancar sus motores ya entrada la pretemporada, pero Mercedes confirma ir unos pasos por delante y ha querido compartir el momento con el público.

Totto Wolf, que disfruta de unos días de relax tras un año repleto de tensión, aparece en el vídeo observando el momento a través de una videollamada. Se le puede ver sonriente y relajado, algo que ha debido durar muy pocas horas, las que han pasado entre ese momento y el anuncio por parte de Bernie Ecclestone de que Hamilton no correrá en 2022.

El que fuese CEO de la F1 ha dejado a la mayoría alucinados con tales palabras. Es cierto que se ha rumoreado con la retirada del siete veces campeón de la F1 y que incluso Totto Wolf no quiso acabar con ellos al asegurar aquello de que “no tenía la certeza de que Lewis fuese a correr la próxima temporada”. Pero una cosa son rumores y otra bien distinta que todo un Ecclestone asegure así de tajante que Hamilton no sigue en 2022.

Lo que está claro es que, con sendas noticias, Mercedes está eclipsando en gran medida el éxito logrado por Max Verstappen y su equipo, Red Bull, hace tan solo dos semanas en Abu Dabi. Por el momento quien no se ha pronunciado sobre su futuro es el principal interesado, Lewis Hamilton, quien tiene contrato hasta finales de 2022 con Mercedes salvo que anuncie lo contrario en próximas fechas.

Por lo pronto, siga o no Hamilton un año más en la Fórmula 1, lo que está claro es que Mercedes sigue haciendo sus deberes para estar listo cuando el semáforo se ponga en verde en Bahréin el próximo 20 de marzo en un año que, a día de hoy, es una incógnita para todos, incluido Lewis Hamilton.