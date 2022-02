Mercedes juega al despiste con Lewis Hamilton: Toto Wolff es optimista

La dura derrota de Mercedes y Lewis Hamilton en el último Gran Premio de la temporada con polémica incluida en Abu Dhabi continúa resonando en la marca alemana, teniendo en cuenta que el piloto británico apenas se ha dejado ver desde que se le escapase el que hubiese sido su octavo campeonato mundial de Fórmula 1. Las últimas declaraciones de Hamilton se remontan a la entrevista para Sky Sports posterior a la carrera de Yas Marina y desde entonces no ha vuelto a pronunciarse públicamente. Su única aparición fue durante el acto en el que fue nombrado caballero en el Castillo de Windsor unos días después del fin de la temporada; por lo que los rumores sobre su posible retirada se dispararon. Toto Wolff ha sido en todo momento cauto respecto a la continuidad de su primer piloto, aunque la gran novedad es que Hamilton ha aparecido en un vídeo promocional de Mercedes felicitando el Año Nuevo chino, como factor positivo.

Desde el paddock aseguran que Mercedes está jugando un poco al despiste con esta posible pista trampa, dado que ese vídeo se grabó antes de la última carrera de la pasada temporada. Por lo tanto, Lewis Hamilton continúa guardando silencio respecto a su futuro, aunque cuenta con contrato en la marca alemana para esta temporada 2022. El británico lleva prácticamente dos meses alejado de los focos, con la presentación del equipo programado para dentro de unas semanas y donde se espera que Hamilton ser la gran estrella junto a su nuevo compañero, George Russell.

Según el último informe publicado por Beyond the flag, Hamilton estaría esperando a conocer la resolución de la FIA sobre las investigaciones respecto al último Gran Premio de la temporada pasada antes de tomar una decisión sobre su futuro; aunque dichos resultados no se publicarán hasta mediados de marzo, solamente unos días antes del arranque oficial de la temporada 2022; por lo que deberá decidir antes o mantenerse al margen durante la pretemporada; algo que parece imposible en estos momentos al tratarse de un curso tan importante al cambiar el reglamento.

Pese al optimismo de Toto Wolff en Mercedes continúan temiendo un posible plantón por parte de Lewis Hamilton a última hora que les obligaría a cambiar por completo sus planes para una temporada que promete muchas emociones y más igualdad entre los grandes aspirantes al título. Las fechas de pretemporada marcadas por Mercedes en el circuito de Barcelona serían del 23 al 25 de febrero, aunque se espera que la escudería confirme el futuro del británico durante el viernes 18 junto a la presentación de su nuevo coche para 2022.