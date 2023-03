Verstappen es el rey y un excompañero de Alonso remata a Hamilton: es la dura realidad del inglés

Aún es pronto para situar a Verstappen de nuevo como campeón de la Fórmula 1, pero el inicio de temporada no ha podido ser más ilusionante para el piloto de Red Bull. Además de Max, Fernando Alonso es otro de los hombres que tienen hoy más motivos para entusiasmarse este año, pero en Mercedes se vive la otra cara de la moneda con un Lewis Hamilton que no ha mostrado ni un mínimo de capacidad competitiva para poder luchar por los primeros puestos de la clasificación.

De ahí que el clima de tensión sea creciente dentro de Mercedes... y las últimas declaraciones de Felipe Massa, quien fuera compañero del mencionado Alonso durante su etapa en Ferrari, no puedan resultar más hirientes para el siete veces campeón del mundo: “Max se ha convertido en campeón mundial en los últimos dos años. No veo ninguna razón por la que no pueda ir a por el hat-trick. Mucho más. Max también puede ganar cuatro, cinco o seis títulos seguidos. Max no comete errores y Red Bull funciona a la perfección”, aseguró a Bild.

Recordemos que Lewis Hamilton es el piloto que actualmente ostenta el record de títulos consecutivos ganados, haciéndolo entre los años 2017 y 2020, pero por aquellas el potencial del monoplaza de Mercedes sí que estaba en disposición de brindar alegrías al británico.

Ahora es Verstappen el que tiene todas las papeletas para salir de nuevo victorioso y sumar su tercer campeonato consecutivo, algo de producirse brindaría un extra de motivación al piloto neerlandés de 25 años de cara a 2024, fecha en la que podría igualar a Hamilton, y sobre todo en 2025, momento en el que Lewis, previsiblemente, ya no formará parte de la categoría y momento en el que podría ascender al olimpo de la Fórmula 1.

Verstappen, mejor con los años

Massa, expiloto de la categoría, con suma experiencia en la misma, también ha aprovechado su intervención para ensalzar las virtudes de Max y, sobre todo, para vaticinar un crecimiento de sus aptitudes sobre el asfalto, algo que le facilitará ganar títulos en los próximos años: “Conduce como un robot. Es extremadamente maduro para su edad. Los dos títulos lo han hecho aún mejor. Ahora está mucho más relajado y menos obstinado”.