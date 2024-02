Monumental brecha en Ferrari por culpa de Hamilton: hiela al inglés y enfurece mucho a Leclerc

No cabe duda de que, aunque solo ha transcurrido una semana desde el anuncio oficial, el bombazo del 2025 con la llegada de Lewis Hamilton a Ferrari seguirá dando mucho que hablar próximamente.

Sin embargo, aunque el júbilo ha estallado en la escudería italiana porque confían en que Hamilton pueda devolver a Ferrari el prestigio perdido hace unos cuantos años atrás, amén de haber sentenciado las opciones de que Carlos Sainz permanezca en el equipo en 2025, no cuenta con la aprobación de Giancarlo Minardi, quien está considerado toda una eminencia en la Fórmula 1 y que no ha dudado en poner en tela de juicio el acierto de esta decisión tomada por la marca de Maranello.

Así pues, sin pelos en la lengua, el italiano ha realizado unas controvertidas declaraciones que harán saltar las alarmas en la escudería, al mismo tiempo que ha supuesto un golpe en el mentón para Charles Leclerc, quien perderá el grado de mayor esperanza del equipo para tratar de revertir la cuestionada dinámica que arrastra el proyecto: “No habría elegido a Hamilton. Si hablamos de marketing, es una operación brillante, así que felicitaciones a John Elkann (propulsor de este movimiento). Pero si hablamos de Fórmula 1, entonces la situación cambia. Ferrari no lleva una generación sin títulos por responsabilidad de quienes están al volante. De ello se deduce que Hamilton no es garantía de éxito, al igual que Vettel tampoco lo fue", aseveró en el portal SoyMotor.

Está claro que, por trayectoria en la F1 y por títulos obtenidos, el negocio con Hamilton mira a intentar ganar el campeonato en 2025, pero hay muchas dudas de que pueda conseguir esto.

Aquí Leclerc también tiene motivos para decepcionarse con esta decisión ya que, antes de anunciarse el bombazo del inglés, Ferrari decidió renovar el contrato del monegasco hasta 2027, pero está claro que tendrá muy complicado acaparar la mayoría de atención dentro del equipo, al menos en 2025.

Eso sí, de sobra es conocido el carácter aguerrido de Charles Leclerc y ni mucho menos el monegasco se arrugará ante esta situación, por lo que la tensión en el box será patente durante todo el campeonato.