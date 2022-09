Motín contra Ferrari en Monza: le quieren fuera, Carlos Sainz lo firma

El Mundial de Fórmula 1 regresa este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Italia. Con Verstappen cada vez más asentado como líder del Mundial, y con Ferrari en entredicho tras algunas decisiones que han comprometido bastante a sus pilotos, los aficionados de ‘il cavallino rampante’, claman contra la figura del jefe de equipo, Mattia Binotto. La sensación de que tanto Leclerc, como sobre todo Carlos Sainz podrían estar más arriba en el campeonato de no ser por las fallidas estrategias de la marca, han terminado de colmar la paciencia de una hinchada que ha aprovechado su condición de local para dejar clara su postura al equipo. Lo ha hecho mediante el empleo de pegatinas en distintos puntos con el rostro del director de la escudería y el lema ‘Binottout’.

Mientras tanto, el fin de semana no transcurre nada mal para los intereses deportivos de Ferrari. Leclerc lideró los primeros entrenamientos libres, mientras que Carlos Sainz los segundos. Un piloto español que manifestó sentirse cómodo tras su toma de contacto con el circuito: “En general ha sido un día positivo. Todavía tenemos que revisar todos los datos, pero me he sentido cómodo en el coche y parece que el paquete que hemos traído va bien este fin de semana. Todavía tenemos trabajo para mejorar el ritmo de las tandas largas, así que esta noche analizaremos cada detalle para tratar de mejorar mañana y especialmente de cara a la carrera".

El piloto español es noticia en Monza porque deberá salir desde el fondo de la parrilla por el montaje de componentes frescos en su Ferrari. Así mismo, Vestappen, ‘Checo’ Pérez y Hamilton también son algunos de los favoritos que también sufrirán sanciones algo menos importantes que la del español.

Todo en un Gran Premio de Italia, en el que las buenas sensaciones en los entrenamientos de los dos Ferrari se intentarán refrendar el domingo en la carrera. Mattia Binotto, sabe que no puede equivocarse ante el enfado de la gente ante sus últimas decisiones que han lastrado al equipo. Un cóctel de alicientes que hacen que el circuito de Monza sea especialmente importante para los de Maranello.