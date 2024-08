Ni Alpine y menos Audi; la razón por la cual Carlos Sainz escogió Williams: la redención del español

Los fines de semana no volverán a ser los mismos hasta que se corra el Gran Premio de Países Bajos el próximo domingo 25 de agosto. Pero los pilotos se encargaron de hacer la competencia más atractiva y reñida, pues si bien el liderato de Max Verstappen continúa sólido, no se puede perder de vista a lo que haga McLaren. Además, las noticias no dejan de asombrar como la del lunes pasado con el anuncio de Carlos Sainz y el cambio de escudería para la próximo temporada cuando deje Ferrari y Lewis Hamilton ocupe su asiento.

El ex McLaren decidió firmar con la mítica Williams que tiene a cargo al jefe de equipo James Vowles. El piloto español escribió una carta expresando sus ganas de que la nueva temporada se acerque y también agradeció la confianza depositada en él para asumir el nuevo reto. Logan Sargeant dejará el equipo, por lo tanto, se abrió la vía para que el todavía competidor de Ferrari llegue por todo lo alto. Hasta el mismo James Vowles, quien apoyó a Sainz, dio a conocer la razón que lo llevó a fijarse en Williams.

Sainz lo tuvo claro

James Vowles tiene pensado reestructurar el equipo y para eso necesita pilotos comprometidos y que estén a la altura. Ya estaba Alex Albon y ahora Sainz Jr. aumenta las expectativas. "Esto es lo que me dijo, lo que en realidad resonó más: 'La razón por la que estoy haciendo esto es que cuando me comprometo, necesito comprometerme con todo mi corazón y mi alma, al 100% - y para hacer eso significa que no puedo tener ninguna duda'", contó Vowles antes de la firma.

Williams se ilusiona

La histórica escudería se ubica en el noveno lugar en el Mundial de Constructores con tan solo 4 puntos. Son los únicos que tiene el Albon en el Mundial de Pilotos, mientras que Sargeant nunca sumó. Ahora, con Sainz en la parrilla en 2025, todo apunta a que el destino de Williams cambie. "El hecho de que nos haya elegido por encima de todo lo demás es una decisión enorme y monumental", agregó Vowles.

La dura realidad

El hecho es que Sainz eligió a Williams por encima de otras como Alpine o Audi, pero como contaba el jefe de equipo, que el español necesitaba comprometerse y además creyó en el proyecto y los nuevos objetivos del equipo para la siguiente temporada. "Tenemos que ser francos. Alpine nos aventaja en puntos este año. También nos superaron el año pasado. Lo reconozco", concluyó.