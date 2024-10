Nico Rosberg advierte a Aston Martin y Fernando Alonso: hasta lo comparó con un equipo de fútbol

Aston Martin no pierde las esperanzas de que la temporada pronto puede cambiar a favor y que los resultados llegaron por sí solos cuando menos se lo esperen. Con Fernando Alonso y Lance Stroll en la parrilla, el equipo británico cree en grande y las ilusiones crecieron aún más cuando se concretó el fichaje de Adrian Newey, quien se unirá apenas acabe su contrato con Red Bull. Sin embargo, el expiloto Nico Rosberg apareció para decirle una duda verdad al equipo de Aston.

El campeón en 2016 de la Fórmula 1 hizo una analogía de Aston Martin con un equipo poderoso equipo de fútbol mundial, que pese a tener a los mejores jugadores, nunca logró ganar la Champions League. El alemán fue punzante y, por su parte, realista ante el hecho de que Lawrence Stroll haya hecho un esfuerzo enorme por traer a la mente maestra de Adrian Newey. No obstante, señala que una de las bases fundamentales para lograr el éxito es sí el equipo se junta para conseguir un objetivo en común.

Lo comparó con el PSG

Nico Rosberg fue entrevistado por ‘Sky Sports’ para hablar sobre la conformación de Aston Martin y lo comparó con el PSG, apuntando que Messi, Neymar y Mbappé no le dieron la Champions al PSG. “Miren al PSG, en el fútbol. Tenían a Messi, Neymar y Kylian Mbappé, los tres juntos”, señaló. “Fueron muy buenos y nunca ganaron la Liga de Campeones”, agregó

La llegada de Newey

Rosberg no cambió su postura y reveló el detalle que el equipo de Aston Martin no debe descuidar si no quiere fracasar en el intento. “Es bueno incorporar a los genios, a los mejores gerentes. Sin embargo, es importante que se compenetren”, aseguró. Asimismo, se refirió al fenómeno Newey en la escudería: “Adrian Newey por sí solo no es capaz de hacer ese coche un coche con título. Necesita al resto del equipo”.

El reto de Alonso y compañía

En Aston Martin ya están notificados que ni bien Adrian Newey tome el control de la parte técnica, el equipo deberá comprometerse. Fernando Alonso y Lance Stroll, por su parte, darlo todo en el circuito y así lograr lo que tanto ha estado planeando el equipo, levantar el título. Es un negocio a mediano y quizás a largo plazo, pero los involucrados saben que tienen el material para conseguirlo.