Notición para Alonso, que ya saluda en Aston Martin a su máximo apoyo en Alpine: venganza servida

Se puede afirmar contundentemente que Aston Martin y Alpine fueron las dos escuderías que salieron más decepcionadas del Gran Premio de Bahréin y aquí estos equipos introdujeron muchas novedades en sus respectivos monoplazas que dieron paso a pensar que podrían ascender a los puestos privilegiados de la carrera, pero a decir verdad ninguno de sus pilotos estuvo cerca de cumplir tales pronósticos.

De ahí que la necesidad de dar un giro radical a estas sensaciones sembradas en Sakhir es una prioridad absoluta en ambas escuderías y esto este el motivo por el que Aston Martin ha decidido mover ficha de una forma muy alarmante para la marca de Enstone: arrebatándole a Bob Bell.

Bob Bell se une a Aston Martin como Director Ejecutivo (Técnico). Reportará a Mike Crack



Bob Bell joins Aston Martin as Executive Director (Technical). He will report to Mike Crack #f1 pic.twitter.com/bksUabDhUK