Patada al mentón de Checo Pérez y Hamilton, lloran juntos: por detrás de Verstappen no están ellos

El mundial de Fórmula 1 se encuentra en su recta final y, con tan solo dos envites por celebrarse, hay pocos alicientes que causen atracción en las carreras restantes en Las Vegas y Abu Dhabi y de ahí que, tras la emoción final de carrera protagonizado por Checo Pérez y Fernando Alonso en Interlagos, la novedad trasciende hoy más allá del asfalto por una polémica declaraciones realizadas por Karun Chandhok.

Quien lleva muchos años ligado a la categoría y quien actualmente está empleado como experto en Fórmula 1 en Sky Sports no ha dudado en ensalzar la excelente labor de Verstappen, al que considera el mejor piloto de la parrilla independientemente de que su monoplaza sea mucho más poderoso el que sus contrincantes, y con una sorpresa en el segundo escalafón como es Lando Norris, algo que no ha sentado nada bien a Checo Pérez y Lewis Hamilton.

Y es que, aunque la superioridad de Max ha sido pasmosa durante el transcurso del campeonato de 2024, Checo Pérez y Hamilton son dos de los pilotos que aparecen por detrás del neerlandés en la clasificación general, algo que no ha sido determinante para que Chandhok, una persona muy respetada en el paddock, se haya dignado a admirar el trabajo del mexicano y el inglés y, cuando fue preguntado si consideraba a Norris el mejor de la parrilla junto a Verstappen, no dudó en su respuesta: “Sí, creo que sí. Está conduciendo muy bien y con mucha constancia. Hubo momentos (clasificación en Qatar y México) en los que cometió errores. Así que no está operando al nivel de Max, quien semana tras semana no comete errores. Pero este fin de semana fue magnífico, realmente magnífico”.

Ya no es que Pérez y Hamilton se encuentren tras la estela, aunque sea con una considerable desventaja, de Verstappen en la clasificación global, sino que Lando Norris no se ubica por detrás de ellos en la misma ya que, tras el siete veces campeón del mundo se encuentra Fernando Alonso, quien después de volver a saborear el podio en Brasil ha logrado recuperar la cuarta posición, aunque con tan solo tres puntos de ventaja respecto al británico de 23 años.