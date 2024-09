Pelea en el box de Red Bull y Ferrari: Checo Pérez y Carlos Sainz, divididos; la Fórmula 1 explota

La Fórmula 1 ya no le pertenece solo a Max Verstappen, como vino sucediendo hasta por tres temporadas consecutivas. Equipos como Ferrari, Mercedes y McLaren evitaron a toda costa que la supremacía que la escudería austriaca se siga saliendo con la suya, y así quedó demostrado en el Gran Premio de Azerbaiyán. Oscar Piastri se coronó campeón en el circuito callejero de Bakú, pero con un accidente que protagonizaron Sergio Checo Pérez y Carlos Sainz.

Tanto el mexicano como el español hicieron todo lo posible para alcanzar a los líderes, pero un error de cálculo produjo que los experimentados corredores terminaran descalificados a poco de terminar la carrera. Cuando parecía que el español iría por el podio, así como Pérez, la mala fortuna se hizo presente para sacarlos de la competencia. Pero todo no quedó ahí, el latino salió a hablar sobre lo que ocurrió y dio la versión de los hechos.

Cuando todo parecía que acabaría con una lucha épica en la recta final terminó con un choque sin precedentes, sin bandera roja y un Safety Car cuestionable a pesar de la magnitud del choque. Cuando Pérez ya le había ganado la curva y la posición a Sainz, un error de cálculo de los pilotos acabó con los dos autos afuera, pero esto no quedó acá, pues dieron a conocer la versión de los hechos.

Sparks fly on the streets of Baku! 💥😱



This moment between Sainz and Perez effectively ended the race, and cost both the chance of a podium!#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/iR6UTynvpv