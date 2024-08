Un campeón mundial y colega de Senna destrozó a "Checo" Pérez y duda de su continuidad en Red Bull

La Fórmula 1 retoma su acción el próximo domingo 25 de agosto, después de un receso de un mes tras el Gran Premio de Bélgica, donde el británico Lewis Hamilton se llevó la victoria. En la punta de la tabla general, el neerlandés Max Verstappen sigue dominando, una situación que contrasta con el desempeño de su compañero de equipo, "Checo" Pérez. El mexicano de 34 años tendrá la oportunidad de revertir su temporada complicada en el próximo Gran Premio en Países Bajos, ahora con un nuevo ingeniero de carrera a bordo. Red Bull ha confirmado que Pérez continuará en el equipo, al menos hasta el final de la temporada 2024.

Esta decisión generó comentarios de un excampeón del mundo: Damon Hill, quien se coronó en 1996 con Williams, se mostró sorprendido, aunque no descartó la posibilidad de que Pérez recupere su forma: "Me sorprendió un poco, pensé que podría perder su asiento, pero claramente hay potencial para que vuelva a su mejor nivel. No está rindiendo al máximo, pero sería útil descubrir el motivo y ayudar a Checo a recuperar su forma". Hace unas semanas, Hill había declarado que Red Bull "debería enfocarse más” en Checo.

Ready for the second half, fully recharged pic.twitter.com/2fbAT5C5wC — Sergio Pérez (@SChecoPerez) August 19, 2024

"Desastroso"

En el Gran Premio de España, celebrado el 23 de junio en Barcelona, Verstappen logró su séptima victoria de la temporada, mientras que Pérez terminó en octava posición, visiblemente frustrado con su actuación. Hill no se anduvo con rodeos respecto a la actuación del mexicano: "Es realmente desastroso para Red Bull si quieren maximizar los puntos y apoyar a Verstappen. Checo simplemente no puede acercarse al ritmo". Se ve que hay algo entre ambos que no fluye.



Las estadísticas de Sergio "Checo" Pérez en la temporada 2024

-7mo en la clasificación general.

-131 puntos.

-4 podios (2do en Baréin, Arabia Saudita y Japón, 3ro en China).