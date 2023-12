Por fin euforia en Mercedes con Hamilton y la noticia que más daño hace a Verstappen y Red Bull

Finalizada ya la temporada 2023 de Fórmula 1, hay un periodo de cuatro meses hasta que empiece el nuevo campeonato, pero eso no quiere decir que los equipos no tengan trabajo por delante hasta entonces. La composición de los nuevos monoplazas que formarán parte de la próxima parrilla siempre es el centro de atención entre diferentes mundiales y desde ya mismo Mercedes quiere dejar muy rígida su candidatura, ya no solo para superar los números firmados en la última campaña, sino para arrebatar el título a Max Verstappen y Red Bull.

Es cierto que durante las dos últimas temporadas Lewis Hamilton y George Russell se han topado con infinidad de problemas para poder aspirar a esa primera posición, pero en 2024 todo cambiará en la escudería británica… o al menos así lo espera Toto Wolff con la cadena de novedades que introducirá Mercedes para mejorar las prestaciones del monoplaza, el cual se denominará, previsiblemente, W15: nueva aerodinámica, chasis, suspensión y características diferentes.

Además, a sabiendas Wolff de que Hamilton vivirá en 2024, con casi total seguridad, su última temporada en la Fórmula 1, intentará que el siete veces campeón del mundo añada un nuevo título a su palmarés para convertirse en el más laureado de la historia en solitario, al mismo tiempo rompería la hegemonía que protagoniza Max Verstappen desde hace dos temporadas atrás con una poderío inalcanzable para el resto de pilotos: “Hasta ahora, los resultados en el mundo virtual son positivos, pero debemos tener cuidado a la hora de gestionar nuestras expectativas. Necesitamos un paso así para ponernos al día y luchar por un campeonato, pero obviamente si das un paso radical, eso significa muchos conocimientos nuevos. Estoy seguro de que Red Bull no se ha desconectado, habrán arrancado el coche del próximo año mucho antes que todos los demás”, dijo a RacingNews365.

A colación de todo esto hay que señalar que, aunque Hamilton -por primera vez en mucho tiempo- ha recibido una gran inyección de esperanza de cara a ganar un último campeonato, Mercedes también tendrá que estar muy pendiente de otras escuderías como McLaren, Ferrari o Aston Martin, todas ellas con ideas renovadas para convertir a Lando Norris, Charles Leclerc y Fernando Alonso en opositores al título.