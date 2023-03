Red Bull apaga el culebrón más impactante de la F1 en 2024: Hamilton con Verstappen, y Pérez fuera

El arranque del Mundial de 2023 no está dejando indiferente a nadie ya que continúa creciendo la tensión en Red Bull con Max Verstappen y Sergio Pérez como protagonistas, así como con Fernando Alonso buscando la forma de recortar diferencias con estos pilotos. Para más inri, Ferrari y Mercedes están teniendo serios problemas de rendimiento en sus monoplazas y esto ha generado, al igual que sucede en la marca austriaca, ciertos rifirrafes entre Hamilton y Leclerc con sus respectivos directivos.

Pero es hoy el piloto inglés el que viene a protagonizar estas líneas ya que su expiración de contrato con Mercedes al término de la presente temporada está generando dimes y diretes cada semana y que, entre otros destinos, habían situado al heptacampeón como compañero de Verstappen en Red Bull.

La posibilidad de juntar a dos de los pilotos más mediáticos de la actualidad y dos hombres que han mantenido sus propias disputas a lo largo de los últimos años, máxime en 2021, estaba comenzado a acercarse a un bombazo sin precedentes en la historia de la Fórmula 1, pero, no obstante, Christian Horner ha querido calmar los ánimos en el paddock cerrando de forma tajante la posibilidad de que Hamilton acompañe a ‘Mad Max’ la próxima temporada: “Lo que Lewis ha logrado en la F1 es insuperable, pero estamos muy contentos con los pilotos que tenemos. Están comprometidos como pareja no solo esta temporada, sino también la próxima. Por lo tanto, no veo dónde podríamos acomodar a Lewis”, comentó el jefe de Red Bull a Sky News.

Su deseo para las próximas carreras

De la forma tan categórica que Horner ha cerrado las puertas a Hamilton, el director ha insistido en que la relación en sus pilotos es cordial y ha querido desvelar su gran objetivo antes de Silverstone, lugar donde se celebrará el próximo compromiso: “Estoy seguro de que van a resolver sus problemas. Esto no beneficia a nadie en el equipo”.