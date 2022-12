Red Bull incendia la F1: golpe a ‘Checo’ Pérez por Max Verstappen

Durante el pasado Mundial de Fórmula 1 prácticamente solo existió un piloto: Max Verstappen. El dominio del neerlandés fue tan abrumador que incluso se proclamó campeón del mundo a falta de cuatro Grandes Premios, en un año en el que únicamente Leclerc y Checo Pérez fueron capaces de plantarle mínimamente cara al piloto nacido en Hasselt.

Es por ello por lo que, una vez sentenciado el título, su compañero de escudería en Red Bull, Checo Pérez dio un paso adelante en su objetivo de intentar terminar segundo en la clasificación general de F1. Algo que, por otro lado, como ya todos sabemos no consiguió y se terminó quedando el subcampeonato Leclerc. Y si el mexicano no fue capaz de amarrar la segunda plaza, gran parte de la culpa está en el pasado GP de Brasil, donde Verstappen (ya matemáticamente campeón del Mundial) no dejó pasar a Checo Pérez al final de la carrera, provocando una pérdida de puntos importantes para los intereses del azteca.

Ahora, más de un mes después del incidente, el asesor de Red Bull, Helmut Marko, ha querido dejar clara la postura de la escudería austríaca con sede en Milton Keynes, dejando de lado a Checo Pérez y apoyando de manera pública a Max Verstappen en una entrevista para Auto Motor Und Sport, afirmando que el neerlandés está por delante del mexicano: “Cuando Max puede empujar el límite y tiene la confianza, es diferente a cuando cualquier otra persona empuja al límite. Nuestro coche está donde está Pérez. Y Pérez es un muy buen piloto de Fórmula 1, pero no es un Verstappen”, ha dicho.

En este sentido, Marko ha querido ir más allá en la comparativa entre pilotos y ha señalado una de las características que convierten a Verstappen en uno de los mejores de la parrilla actual: “Con Max sabemos que puede conducir al ritmo que exige la estrategia y que es suave con los neumáticos. Se ha convertido en un verdadero susurrador de neumáticos. El mejor ejemplo fue Abu Dhabi. A medida que Pérez y Leclerc se acercaban, Max aceleraba y ganaba tres décimas. Tenía esta reserva en casi todas partes”, ha finalizado.