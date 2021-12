Red Bull mantiene su cruzada contra Mercedes y Hamilton: ‘frenazo FIA’

La batalla entre Max Verstappen y Lewis Hamilton esta temporada por el título de la Fórmula 1 está siendo uno de los más igualados y emocionantes de los últimos tiempos en la competición, con todavía dos carreras por delante para coronar al campeón de la temporada 2021. El dominio de Mercedes durante los últimos Grandes Premios continúa levantando sospechas en el box de Red Bull, donde se veían prácticamente campeones tras su victoria en México con gran autoridad. Desde entonces, Lewis Hamilton ha conseguido encadenar dos victorias consecutivas con gran superioridad, lo que ha dejado un tanto descolocada a la marca austriaca. Christian Horner ha puesto en duda la legalidad del alerón trasero de Mercedes en repetidas ocasiones desde Brasil, aunque la investigación de la FIA en Catar el pasado fin de semana no encontró ninguna irregularidad.

En Red Bull continúan pensando que el monoplaza de Lewis Hamilton en Brasil no se encontraba dentro de la normativa, señalando que el alerón trasero contaba con modificaciones que permitía a Mercedes ser infinitamente superior en cuanto a velocidad punta, una diferencia que no fue tan abismal en Catar a pesar de contar con una de las rectas más largas de todo el calendario. Toto Wolff por su parte continúa asegurando que nunca sacarán a pista un monoplaza que no cumpla estrictamente con las medidas establecidas por la FIA, aunque sí que lo hicieron en la clasificación en Interlagos, por lo que fueron descalificados.

La guerra entre ambas escuderías continúa tanto dentro como fuera de la pista, con constantes indirectas a la FIA, y con todavía más posibles sanciones en las dos carreras que le restan a la temporada. Se espera que el trazado de Arabia Saudita el próximo fin de semana beneficie también las características del monoplaza de Mercedes, con el colofón en Abu Dhabi donde se espera mayor igualdad. Christian Horner continúa presionando para que se mantengan las investigaciones respecto al alerón trasero de Mercedes, en una batalla que se volverá a trasladar al asfalto durante el próximo fin de semana.

Lewis Hamilton por su parte se ha mostrado plenamente confiado respecto a la remontada, cambiando de forma radical el discurso que venía manteniendo durante toda la temporada. El británico defendió en México que sería muy complicado imponerse a Red Bull, dado que Max Verstappen contaba con mejor monoplaza; aunque durante las últimas semanas, el rendimiento de la marca alemana junto al pilotaje del británico les ha permitido llegar a este punto a solo ocho puntos del holandés, y con cinco puntos de ventaja en el campeonato de constructores.