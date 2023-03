Red Bull sorprende con sus palabras sobre Alonso, avisa a Verstappen y enfurece a Mercedes, hay lío

Lo que podía parecer un espejismo en el Gran Premio de Bahréin, se ha convertido en una confirmación durante este Gran Premio de Arabia Saudita con un Fernando Alonso que luchará hoy (a partir de las 18:00h, hora española) por ganar la carrera. Para conseguirlo, el asturiano saldrá en primera línea junto al Checo Pérez (pole durante la clasificación de ayer), en una oportunidad única para conseguir la primera victoria de la temporada y adelantar a Max Verstappen en la clasificación general.

De hecho, las mejorías de Aston Martin y, en especial, de Fernando Alonso son tan notorias, que incluso Red Bull ya reconoce al español como un rival a batir en el Mundial de Fórmula 2023 para un Max Verstappen que creía tener un paseo de rosas hacia su tercer campeonato consecutivo. En este sentido, Helmut Marko, asesor de Red Bull, fue el encargado de avisar al neerlandés con el piloto nacido en Oviedo: “Alonso está en su tercera primavera, mucho cuidado con él. Siempre debes tenerlo en cuenta”, afirmó en declaraciones para Kleine Zeitung.

Además, Marko también quiso lanzar un toque de atención a dos de las escuderías que más han decepcionado durante el arranque de esta temporada, como son Ferrari y Mercedes, afirmando que en Red Bull no los consideran como rivales, si más no por el momento. Algo que, por otro lado, sí tienen en Aston Martin: “No creemos que Ferrari y Mercedes puedan controlar sus problemas rápido. Por lo tanto, vemos a Aston Martin como el primer perseguidor. No creo que Mercedes sea competitivo antes del verano”, sentenció en unas declaraciones que no habrán gustado en absoluto en la escudería británica.

Finalmente, acerca del futuro de Red Bull, el asesor de la escudería austríaca desveló que ya se está trabajando en un motor competitivo para 2026, cuando la Fórmula 1 estrenará un reglamento de unidades de potencia que pondrá mayor énfasis en la energía producida por el sistema de recuperación cinético: “Seis bancos de pruebas han estado funcionando en el edificio principal desde mediados del año pasado. Ya se ha terminado más de un motor, las mejoras son evidentes. Se está fabricando una extensión para actividades del ERS, que debería acabarse en uno o dos meses, así que estamos justo en el calendario”, concluyó.