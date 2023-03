¡Bombazo en la Fórmula 1! Mercedes abre la puerta a Hamilton y podría tener reemplazo

Los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Arabia Saudita, celebrados ayer, dejaron conclusiones parecidas a las del Gran Pemio de Bahréin, en lo que a rendimiento de los pilotos respecta, si más no en las primeras posiciones. Con Max Verstappen y Fernando Alonso como grandes protagonistas en lo positivo y con muy buenos tiempos (1:29.603 y 1:29.811 respectivamente), el nombre en el plano negativo fue el de Lewis Hamilton que se quedó con el onceavo mejor tiempo de la sesión (1:30.599). Un rendimiento muy por debajo de la trayectoria del británico y que, como ya os contamos en Don Balón, ha despertado la preocupación del heptacampeón con respecto a su continuidad en Mercedes.

A pesar de que hasta la fecha tan solo se conocía la postura de Hamilton, ahora el director ejecutivo de la escudería, Toto Wolff, se ha pronunciado en nombre del equipo durante la rueda de prensa de los directores de la FIA y si bien ha desvelado que no cree que el británico deje Mercedes, también ha querido dejar claro que si así lo decidiera, la escudería no pondría ningún tipo de dificultad y le abriría la puerta de salida.

“No creo que Lewis deje Mercedes. Está en la etapa de una trayectoria, en la que confiamos el uno en el otro, hemos formado un gran vínculo entre nosotros y no tenemos motivos para dudar el uno del otro, aunque este es un período difícil. Pero será tan agradable cuando salgamos de este valle de lágrimas y volvamos a tener actuaciones sólidas. Sin embargo, como piloto, si quiere ganar otro campeonato, debe asegurarse de tener el coche. Y si no podemos demostrar que podemos darle un coche en los próximos dos años, entonces necesitará buscar en todas partes. No creo que lo esté haciendo ahora, pero no rechistaré si eso sucede en un año o dos”, afirmó.

Así las cosas, la salida de Lewis Hamilton dejaría una vacante libre muy complicada de reemplazar en Mercedes, pero que la escudería quiere solventar, como ya contamos en Don Balón, con la incorporación de Lando Norris, quien está destinado a cambiar de aires en un futuro no muy lejano con Mercedes y Ferrari como las dos principales alternativas.