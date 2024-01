Red Bull suelta la noticia que desesperará a Alonso y Hamilton: es el as de Max Verstappen para 2024

Después de un 2023 de dominio absoluto por parte de Red Bull, había ciertas esperanzas con poder ver un Mundial F1 más competido en 2024 en el cual Max Verstappen no dominara en la gran mayoría de carreras del calendario. Sin embargo, pese a los esfuerzos de Mercedes, Aston Martin, Ferrari y McLaren, todo apunta a que la pelota estará en el tejado de Red Bull, que si es capaz de desarrollar bien su monoplaza, parece imposible que alguien sea capaz de toser a los de las bebidas energéticas, que llegan como grandes favoritos.

Christian Horner lleno de optimismo

Con todos los ojos puestos en ellos, desde Red Bull saben que serán el gran atractivo en los comienzos del próximo Mundial de F1. En este sentido, su jefe de equipo, Christian Horner ha confirmado que, por ahora, todo sigue su curso de la forma planeada: “Creo que en la medida de lo posible sí va todo en el buen camino. Siempre hay algunos retos en el camino, pero si no vas al límite es que no te esfuerzas”. Aseguró Horner en palabras para planetf1.com.

Con las afirmaciones del jefe de Red Bull, hay cierto nivel de preocupación en los equipos perseguidores. Es decir, en Mercedes, Aston Martin, Ferrari y McLaren, los cuales seguro que esperan que los de las bebidas energéticas flaqueen en algún momento para dar el zarpazo definitivo y asaltar un mundial que lleva dos años siendo propiedad absoluta de Max Verstappen.

En este sentido, también son malas noticias para Fernando Alonso y Lewis Hamilton, que ven como, si no hay un milagro en sus escuderías, no serán capaces de ser competencia para Max Verstappen, al cual no pudieron ni ver a lo largo de la pasada campaña, en la cual el dominio fue tal, que solamente en Singapur que los Red Bull no ganaron la carrera del domingo.

Así pues, lo que son grandes noticias para Red Bull, son pésimas noticias para el resto de la parrilla, que ve como en 2024, todo puede seguir igual, con Verstappen muy lejos del resto del mundo, que pese a mejorar, no alcanzan al, por ahora, tres veces campeón del mundo.