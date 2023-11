Repentino giro de 180º en Red Bull que enfada a Max Verstappen: confirmado su compañero para 2024

Max Verstappen y Sergio Pérez son dos de los protagonistas del mundial de Fórmula 1, pero por razones totalmente opuestas.

El neerlandés ha conseguido ganar su tercer título consecutivo, pero la parte oscura de la moneda la pone el mexicano con sus discretas actuaciones, en líneas generales, presenciadas desde la primera carrera de la campaña celebrada en Bahréin.

Todo ello, a pesar de tener contrato hasta 2024, puso en entredicho la presencia de Pérez en Red Bull la próxima campaña e incluso pilotos Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Lando Norris o Yuki Tsunoda han sido protagonistas en el casting para suceder al mexicano.

Es por eso que, previendo que la despedida de Pérez parecía ser inevitable, las últimas declaraciones de Christian Horner suponen un revolucionador giro que no termina de entender Verstappen: sin miramientos, y a falta de que se celebren aún tres compromisos en este 2023, el mandatario británico ha confirmado la continuidad de Checo en el equipo independientemente de lo que suceda próximamente.

Aquí hay que poner en contexto que Red Bull, teóricamente, impuso a Pérez la consecuencia de la segunda plaza del campeonato para permanecer en el equipo. La diferencia entre Hamilton y el mexicano quedó reducida a 20 puntos en Austin y, aunque se presenta complicado que el inglés pueda recortar tal desventaja en tan poco tiempo, esto ya suponía un ultimátum para Sergio, pero nada más lejos de la realidad.

Con la vista puesta en el próximo Gran Premio de Brasil, Horner ha querido despejar la gran duda que campaba en Red Bull para su nuevo proyecto de 2024: “Te confirmo que Checo no necesita terminar segundo para conservar su asiento, las cosas no son tan automáticas. Hay que considerar las circunstancias. Pérez tiene un acuerdo con Red Bull para el próximo año, nuestra intención es que esté en el monoplaza en 2024. Le daremos todo el apoyo que podamos para que quede segundo, pero no hay ningún requisito previo según el cual, si no queda segundo, quedará eliminado”, aclaró en Formula Passion.