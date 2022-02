Russell confirma el presagio más dañino para Hamilton y arde Mercedes

La llegada de George Russell a Mercedes está cumpliendo con los pronósticos que muchos expertos habían vaticinado, pero los propios integrantes de la escudería alemana no querían brindar más importancia de la debida dada la presencia de Lewis Hamilton en el equipo. No obstante, el expiloto de Williams, aprovechando el tercer día de los test de pretemporada que están teniendo lugar en el circuito de Montmeló ha dejado claro que no tiene nada que envidiar a su compañero ni a ninguna de las escuderías que conforman el paddock de la Fórmula 1, especialmente a Red Bull.

En las pruebas que han tenido lugar a primera hora de este viernes, 25 de febrero, Russell ha registrado los mejores tiempos sobre el asfalto de Montmeló, a pesar de que en los primeros ensayos fueron Ferrari y McLaren dejaron las sensaciones más destacadas en la pista. Eso sí, ni italianos ni británicos han logrado una marca tan sorprendentescomo la de Russell, quien ha completado la vuelta más rápida de todas las presenciadas en el circuito de Barcelona en esta primera toma de contacto previa al mundial de 2022.

Esto no tendría mayor repercusión si las sensaciones de Hamilton hubieran sido similares a las de su compañero en Mercedes, pero los tiempos que ha dejado el siete veces campeón del mundo en la jornada verpertina no han sido tan buenos como los de Russell, que pudo completar 66 vueltas en su tanda.

Por ende, esto no solo se traduce en que Mercedes seguirá siendo uno de los grandes rivales a batir en el nuevo campeonato, sino que además George Russell, si consigue prolongar sus buenas sensaciones, podría ser un firme candidato a ganar el título y, sobre todo, a arrebatárselo a su compañero de equipo, quien hace solamente unas semanas no temía por la llegada de su compatriota.

Ya desde un primer momento el joven piloto de 23 años afirmó que, a pesar de sentir gran admiración por Lewis, llegó a la escudería germana con las pilas cargadas y dispuesto a dar lo mejor de sí independientemente de lo que hiciera Hamilton, una premisa que parece haberse tomado al pie de la letra para poner en jaque el dominio de Hamilton. No obstante, se antoja complicado pensar que el inglés se conforme con ver cómo Russell comienza a ganar la partida y también sacará a relucir todo su potencial para, no solo demostrar su liderazgo en Mercedes, sino para poder ganar el mundial y retirarse por todo lo alto de la F1.