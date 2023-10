Sainz segundo, Alonso cae en Q2 y Ricciardo vuelve a deslumbrar en un día lleno de sanciones

Los Ferrari han logrado superar a los Red Bull en la clasificación del GP de México F1 2023 al colocar a sus dos pilotos en el top 3. La pole position ha sido para Charles Leclerc, con una diferencia mínima sobre Carlos Sainz y Max Verstappen. La carrera será una historia diferente. Claramente, el ritmo de Verstappen fue superior, por lo que será un desafío detener al piloto neerlandés. Además, Ferrari ha tomado medidas agresivas en lo que respecta a la refrigeración, lo que podría ser un inconveniente para hoy.

La fortuna sonrió menos para el otro piloto español. Fernando Alonso partirá decimotercero en el GP de México, después de una sesión en la que el ritmo no fue suficiente y también sufrió un trompo en el primer sector. No es la primera vez en que la que se ve a Fernando Alonso en esta situación a lo largo de este fin de semana. En la segunda sesión de entrenamientos libres, también experimentó un trompo. Según las declaraciones del piloto español, mantiene el coche constantemente al límite, al borde de perder el control, y esto le ha pasado factura en el día de hoy: "Ayer hicimos un trompo en las curvas de alta velocidad, hoy hemos hecho otro en el primer sector. El coche está al filo de la navaja siempre de perderlo. Tenemos bastantes complicaciones, por lo que toca sufrir y entender para volver a nuestro mejor nivel que, lógicamente, no es en el que estamos ahora".

Mejores vueltas fueron las de Daniel Ricciardo, quien tuvo una actuación espectacular en la clasificación del GP de México F1 2023. No solo se ubicó en la cuarta posición con el AlphaTauri, sino que también superó al Checo Pérez en su propia casa y quedó a poco más de una décima del Max Verstappen. Su lesión en la mano es cosa del pasado.

Sanciones

Hasta nueve pilotos de la parrilla fueron citados a declarar en vista de posibles sanciones. Verstappen, Russel y Alonso por impedir, Hamilton por no aminorar la velocidad con la bandera amarilla, Sargeant y Tsunoda por adelantar con bandera amarilla y, finalmente, Russell, Norris y Zhou por exceder en tiempo. No obstante, no todos fueron sancionados.

Las sanciones definitivas consistieron en una multa de 500 euros para Alfa Romeo porque Zhou excedió la velocidad máxima del Pit-lane; 10 posiciones de sanción para Logan Sargeant y, por último, 20 mil euros de multa al equipo Williams por obstaculizar a Tsunoda con un gato.