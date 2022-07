Sainz y Verstappen hunden a Hamilton: 'pole' histórica, Alonso aplaude

El piloto español de Ferrari, Carlos Sainz, repitió las buenas sensaciones en los entrenamientos del viernes y se hizo con la ‘pole’ position de cara al Gran Premio de Gran Bretaña de este domingo. El madrileño afrontaba la jornada con gran motivación y terminó haciéndose con la primera ‘pole’ de su carrera en la Fórmula 1 parando el crono en 1:40.983. Tiempo que le sirvió para imponerse al líder del Mundial, Verstappen, que fue segundo y a su compañero de equipo Charles Leclerc, que fue tercero. Es la primera vez que un piloto español consigue este logro desde que Fernando Alonso lo hiciera en 2012 en Hockenheim (Alemania).



Sainz se mostró sorprendido nada más bajarse del coche ante el logro que acababa de conseguir de cara a la carrera del domingo: "Ya tocaba una alegría con esta pole en condiciones complicadas, condiciones que siempre me han gustado y en las que siempre he ido bien. Así que, qué mejor sitio que Silverstone con lluvia para lograr la primera pole. Fue una buena vuelta, limpia, pero estaba luchando mucho con el agua que se quedaba estancada, había mucha, incluso en la línea de carrera, y era muy fácil hacer un error y perder la vuelta. Me faltó bastante batería, en la recta de atrás me quedé sin batería y perdimos dos o tres décimas en la recta creo, por lo que creía que no iba a ser suficiente, pero la vuelta ha debido ser bastante buena", reconoció.



Ya pensando en la carrera, el de Ferrari se mostró positivo y espera conseguir su primera victoria de su historia en la Fórmula 1: "Mañana creo que volvemos a seco, pero aquí siempre hay riesgo de que caiga un chubasco de estos que mojan la pista entera. El ritmo ha estado ahí todo el fin de semana, excepto en la FP3, donde tuvimos algunos problemas que creemos que hemos corregido para la clasificación. Estoy seguro de que Max y Charles presionarán mucho, pero haré todo lo posible, por supuesto”, concluyó.



Todo en el circuito de Silverstone, casa de Mercedes y de Hamilton que solo pudo acabar quinto en la clasificación.