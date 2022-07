Mercedes da a Hamilton el mejor regalo y Verstappen lo sufrirá mucho

Los tres meses y medio que hasta el momento se han disputado del presente Mundial de Fórmula 1 han sido un completo calvario para Mercedes y, especialmente, para Lewis Hamilton. Mientras que George Russell ha sido la cara bonita de la moneda para su equipo y el hombre que hasta al momento ha logrado mejores resultados sobre la pista este año, el inglés ha sido víctima de los numerosos problemas que ha manifestado el W13 en este lapso de tiempo, algunas veces por su poca capacidad competitiva y otras por sus problemas técnicos.

Todo ello ha ido acrecentado la tensión entre el siete veces campeón del mundo y su director de equipo, Toto Wolff, por esa promesa incumplida de hacer un coche que pueda competir contra los dos pilotos más poderosos de la categoría a día de hoy, Max Verstappen y Charles Leclerc.

No obstante, las sensaciones del W13 mejoraron notablemente en el Gran Premio de Canadá ya que Hamilton como Russell lograron colarse entre los cuatro primeros clasificados, y en Silverstone las expectativas de la marca alemana son muy altas, especialmente por las últimas novedades introducidas en el monoplaza plateado. Al parecer, Mercedes ha hecho modificaciones -aprobadas por la FIA- en la suspensión delantera, en las paletas laterales, en el piso, en las aletas traseras y algunos ajustes en las alas, todo ello con el fin de evitar que el monoplaza sufra tanto en trazados donde hay un gran número de baches: sería el mejor regalo posible, un monoplaza 100% competitivo.

Silverstone será la prueba de fuego definitiva para comprobar si este atisbo de resurrección de Hamilton ha sido algo excepcional o realmente el heptacampeón puede nivelar el ritmo de Verstappen, algo que resultaría una gran noticia ya que las carreras contarían con dos opositores más al triunfo -dado que Russell también se beneficiaría de estas mejoras- y, sobre todo, se reavivaría la aguerrida pelea que mantuvieron el neerlandés de Red Bull y el británico en 2021.

Precaución

Aunque la ilusión ha retornado a Mercedes, Russell ha realizado unas declaraciones que advierten del doble rasero que conlleva realizar modificaciones en el monoplaza ya que estas podrían no surtir el efecto esperado, tal y como ha recogido MotorSport: “No hay garantías porque, como dije antes, en cada carrera a la que vamos estamos desbloqueando un problema diferente del coche. Pero tenemos una fe relativa en que este será un fin de semana más competitivo para nosotros, no solo por las actualizaciones, sino por las características del circuito".