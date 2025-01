Se enciende la polémica, un expiloto critica duramente a Verstappen y Russell por sus actitudes

La Fórmula 1 ha sido escenario de intensas disputas entre pilotos, pero recientemente, las tensiones entre Max Verstappen y George Russell han captado la atención de la comunidad automovilística. El expiloto danés Tom Kristensen ha expresado su preocupación por las actitudes de ambos corredores, sugiriendo que sus comportamientos han sobrepasado los límites aceptables en el deporte.

Durante el Gran Premio de Catar, surgió una controversia cuando George Russell solicitó una sanción para Max Verstappen, alegando que el neerlandés había obstaculizado su vuelta rápida. Verstappen respondió con declaraciones contundentes, afirmando haber "perdido todo el respeto" por Russell. La situación escaló cuando Russell acusó a Verstappen de amenazas físicas, intensificando la rivalidad entre ambos.

Tom Kristensen, reconocido por sus nueve victorias en las 24 Horas de Le Mans, intervino en la polémica, criticando las reacciones de ambos pilotos. Según Kristensen, tanto Verstappen como Russell exageraron en sus respuestas, sugiriendo que el conflicto "se fue de las manos". El expiloto opinó que Verstappen debería haber manejado la situación con más calma, enfocándose en su victoria en lugar de entrar en confrontaciones verbales.

La disputa entre Verstappen y Russell ha generado un debate más amplio sobre la deportividad y el comportamiento en la Fórmula 1. Kristensen destacó que, aunque la competencia en la pista debe ser intensa, es esencial mantener el respeto y la profesionalidad fuera de ella. Señaló que este tipo de conflictos pueden proyectar una imagen negativa del deporte, alejando la atención de las habilidades y logros de los pilotos.

