Sorpresón de Alonso: adiós a Alpine, el Mundial y fecha de su retirada

Aún con la resaca del Gran Premio de Países Bajos que se saldó con un nuevo triunfo de Max Verstappen esta campaña, algo que a su vez supone un paso casi definitivo del neerlandés en la lucha por el Mundial, Fernando Alonso también está teniendo su dosis de protagonismo gracias a unas declaraciones que el piloto de Alpine ofreció públicamente tras la finalización de la carrera disputada en el llamativo circuito de Zandvoort.

Alonso ya está considerado uno de los nombres propios del presente campeonato ya que, más allá de sus prestaciones en la pista no estén siendo satisfactorias para su equipo, anunció hace poco más de un mes su salida de Alpine para poner rumbo a Aston Martin en 2023, algo que hoy en día sigue siendo un tema sumamente polémico en el garaje francés.

Su adiós a la marca con sede en Enstone al finalizar el Mundial pudiera no haberse producido si el factor de la edad no hubiera entrado en juego, pero así ha ocurrido. Con 41 años, la retirada del dos veces campeón del mundo está aproximándose y es aquí donde el propio piloto ha querido esclarecer el porqué de su decisión: aparte de no haberse sentido protegido por Alpine, la escudería azul solamente le ofrecía un año más de contrato, mientras Aston Martin ha abierto la posibilidad de que sea por dos campañas más a partir de la presente.

Alonso aún se siente con fuerzas y motivación para continuar formando parte de la parrilla de la F1, pero sabe que su trayectoria deportiva está en el último eslabón. A colación de esto, tal y como ha recogido Express, el español ha esclarecido que, a pesar de su avanzada edad, todavía le queda mucha guerra que dar: “Espero estar en la Fórmula 1 al menos dos o tres años más, creo que todavía estoy al 100%. Y luego, a partir de ahí, un desafío que nunca he escondido es probar el Rally Dakar”.

Un sueño por cumplir

Si esta revelación no fuera lo suficientemente importante, Fernando también ha dejado que su objetivo en 2023 va mucho más allá de intentar poner el broche a su carrera mostrando buenas sensaciones, sino que el asturiano, si las mejoras prometidas por Aston Martin surten efecto, tratará de ser un incordio para los hombres de cabeza, incluso sueño con pelear por el Mundial en 2023.

Eso sí, atendiendo a la superioridad de Red Bull, se antoja sumamente complicado que algún equipo pueda igualar el potencial del monoplaza que pilotarán Max Verstappen y Sergio Pérez.