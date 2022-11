Sorpresón de Toto Wolff: Lewis Hamilton y Schumacher… ¡juntos en 2023!

Hace escasos días se hizo oficial la destitución de Mick Schumacher como piloto de Hass, una decisión que se venía venir ya en los últimos compromisos de la temporada por los malos resultados registrados por el hijo del siete veces campeón del mundo, quien ha finalizado el Mundial con tan solo 12 puntos en su casillero.

Cabe señalar que Schumacher no ha concluido en la última posición de la tabla, pero ni siquiera ha logrado la mitad de puntos que su compañero de equipo Kevin Magnussen.

Sin embargo, cuando todo parecía encarrilado para que el germano pusiera tierra de por medio con la categoría atendiendo a que la parrilla de 2023 ya está completa, Mercedes ha irrumpido en escena para abrir la puerta al alemán: en una información recabada por NewsNowF1, Toto Wolff ha manifestado su predisposición a contar con Schumacher como piloto reserva de Lewis Hamilton y George Russell la próxima temporada, si es que así lo estima el joven nacido en Suiza hace 23 años.

De forma tan tajante como sorprendente, Wolff no ha querido andarse con rodeos para abrir de manera manifiesta esta posibilidad y despejar el futuro del teutón para que no se desvincule provisionalmente de la Fórmula 1 tras su polémica salida de Haas: "Mick es alguien que siempre ha estado cerca de nuestro corazón por Michael o por toda la familia Schumacher. Creemos que podemos cuidarlo si la situación llegara a suceder... pero realmente no hemos puesto lápiz sobre papel, realmente no nos hemos acercado aún".

Y esto, a pesar de que no se vaticina una alta participación de Schumacher dado que solo lo haría cuando Hamilton o Russell no estén en disposición de saltar a la pista, esta oportunidad podría tener mucha incidencia en un futuro no muy lejano, algo que sitúa a Nyck de Vries como el último gran ejemplo de esto.

El piloto neerlandés, tras estar un año a la sombra de los dos ingleses, recibió hace algunos meses la llamada de Alpha Tauri para tomar el testigo de Pierre Gasly. Por ende, por muy poco protagonismo que se prevea de Mick en Mercedes en 2023, esto podría abrirle puertas en el futuro que a día de hoy están cerradas, amén de lo que supone trabajar con un piloto del reconocimiento de Hamilton y un director de orquesta como Wolff.