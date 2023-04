Tensión en Red Bull con el regreso del mayor rival de Verstappen: Alonso tendrá un aliado sorpresa

Daniel Ricciardo se vio obligado a aceptar un papel de tercer piloto en Red Bull. El australiano vivió dos temporadas para el olvido en McLaren, donde Lando Norris lo superó en todos los sentidos y aceleró la salida de uno de los pilotos con mayor talento de la Fórmula 1 en los últimos años.

Ahora, tras un año lejos de los monoplazas, Daniel Ricciardo se ve con muchas posibilidades de tener un asiento en la próxima temporada. Así lo ha asegurado en declaraciones para ESPN: “Los indicios apuntan a un regreso a la parrilla. Sigo muy centrado. No quiero volver a toda costa. Una de las principales razones de este parón es que no quería subirme a un coche cualquiera solo por ser piloto de F1”.

A priori, los grandes equipos no tienen un hueco para el australiano. Sin embargo, en su actual equipo, Red Bull, no se respira un ambiente nada agradable entre Checo Pérez y Max Verstappen. En este sentido, la situación podría estallar en cualquier momento obligando al mexicano a abandonar la escudería de las bebidas energéticas.

Ricciardo reiteró que quiere un coche ganador, algo que solo Red Bull, Mercedes, Ferrari y Aston Martin le pueden garantizar: “Sé que puede que no tenga muchas oportunidades, pero quiero ganar. Me siento mejor en la parte delantera de la parrilla. Rindo más bajo presión y con objetivos mayores. No puedo sacar lo mejor de mi luchando por entrar en los puntos”.

El piloto australiano ha sido el rival más duro que ha enfrentado Max Verstappen, de modo que su regreso a Red Bull podría poner en grave peligro los futuros mundiales del neerlandés. Entre 2016 y 2018, ambos pilotos tuvieron múltiples encontronazos en carrera, que llevaron a la escudería a tomar la decisión de prescindir de Ricciardo por el bien del equipo, ya que, si hubiera sido por talento, el australiano todavía sería piloto de Red Bull.

Tanto fue el ‘pique’ entre ambos pilotos que Ricciardo llegó a decir: “Verstappen y yo nunca nos odiamos, simplemente queríamos acabar con la carrera del otro”. Una frase que demuestra el poco aprecio que existe entre ambos pilotos, que, en caso de coincidir de nuevo, podría hacer saltar chispas en carrera, algo que podría suponer muchos puntos para Fernando Alonso en caso de estar en la lucha por el mundial, Ricciardo sería un aliado secreto para Fernando.