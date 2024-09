Toda la Fórmula 1 con Max Verstappen: Ferrari y Mercedes sacaron cara; la FIA, en serios problemas

El Gran Premio de Singapur acabó con la consagración de Lando Norris y su McLaren que reafirmaron el favoritismo en esta edición que sigue destronando en cada carrera de Max Verstappen. Tras la competencia, el neerlandés dijo de todo sobre su performance en Marina Bay, pero lo que más llamó la atención fueron las palabras que utilizó para criticar el rendimiento de su auto, usando palabrotas y que la FIA decidió no quedarse callada esta vez.

El órgano rector del automovilismo decidió tomar cartas en el asunto sobre la actitud del piloto de Red Bull e imponerle a que haga trabajos de interés público. Posteriormente, las críticas no se hicieron esperar para con la FIA de parte de corredores de las actuales escuderías y hasta de jefes de equipo, que mostraron su rechazo ante esta especie de sanción que de alguna forma perjudica a Verstappen y lo limita a seguir actuando como considera. Hasta el mismo Lewis Hamilton se atrevió a justificar el accionar del neerlandés tras lo sucedido.

Lo que dijo Verstappen

No es la primera vez que Max Verstappen da una clase de espontaneidad y honestidad tras un Gran Premio, sobre todo cuando no la ha pasado bien. En este caso, el de Países Bajos dijo tras lo Marina Bay, “el coche está jodido”. Enseguida, la FIA confirmó que el piloto de Red Bull deberá hacer “trabajos de interés público”.

Hamilton defendió a Max

Verstappen no tardó en decir que le parece ridículo que se obligue a los pilotos a cuidar su lenguaje. El neerlandés señaló que no tienen cinco años, pero que después de todo ya no dijo más. Mientras tanto, Lewis Hamilton, cuando fue consultado por lo ocurrido, fue explícito al decir que “esto es la cima del deporte, se cometen errores, y yo, desde luego, no haría los trabajos de interés público”. Asimismo, llamó a Max a que no haga los trabajos impuestos por la FIA.

Ferrari se sumó al apoyo

Por otro lado, el apoyo también llegó por parte de su propio equipo, en este caso, Christian Horner subrayó que “el lenguaje se utiliza en la vida cotidiana”. En Ferrari, por su parte, quien no se quedó callado fue Fréderic Vasseur, quien afirmó que “somos el único deporte con micrófono puesto en el piloto. Si lo supiéramos en otros deportes”.