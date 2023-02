Toto Wolff lo clava con Lewis Hamilton y Russell y avisa a Red Bull: “Estaremos en la cima”

Venimos comentando en las últimas semanas que Red Bull se ha convertido, de nuevo, en el claro favorito para ganar el Mundial de Fórmula 1 2023 ya que la gran diferencia existente entre su monoplaza y el resto dejaba entrever que, por mucho que Mercedes y Ferrari introdujeran mejoras, tendrían muy complicado reducir semejante desventaja.

Pero ojo, ni mucho menos Toto Wolff se resigna a entregar el campeonato antes de que arranque la temporada el próximo día 6 de marzo en Bahréin y hoy las declaraciones del director de Mercedes no pueden ser más ilusionantes para Lewis Hamilton y George Russell, los dos pilotos principales en la escudería: “Si nuestro desempeño está al nivel que esperamos que estén, podríamos ser parte de la lucha por la cima. Creo que sería un buen punto de partida, pero no lo demos por hecho, porque también puede pasar que tengamos un hueco como el que teníamos al final de la temporada pasada”.

Estas palabras recogidas por el medio PlanetF1 ponen de manifiesto que la escudería británica espera que sus novedades técnicas sean capaces de reducir de forma significativa la desventaja existente en 2022 respecto a Red Bull y poder brindar a Russell y especialmente a Hamilton la posibilidad de pelear por el oro: “Creo que todavía hay tanto potencial en nuestro coche y su filosofía que tal vez tengamos una curva de desarrollo muy grande y empinada en los próximos meses”, añadió el mandamás.

Por si fueran pocos motivos para ilusionarse, el propio Russell ha realizado también unas declaraciones -esta vez recogidas por Crash- en las que confirma que su relación con Hamilton, cuya brillantez se ha puesto en duda en incontables ocasionas desde que el ex de Williams llegó a la marca en 2022, es muy satisfactoria para ambos y, sobre todo, para Mercedes: “Si hubo problemas con los emparejamientos de pilotos en el pasado, quizás también fue porque la diferencia de edad era mayor y había una lucha por la supremacía en la escudería. No tenemos eso. Si la buena relación con Lewis se rompiera, no le haría ningún bien al equipo y nos perjudicaría a nosotros mismos con el tiempo”.