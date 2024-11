Toto Wolff suelta un zasca inesperado a Hamilton, guerra en Mercedes

La relación entre Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, y su estrella Lewis Hamilton parece haberse deteriorado en los últimos meses. A pesar de los logros compartidos, el clima dentro del equipo se ha enfriado, lo que se refleja en las declaraciones recientes de Wolff.

¿Un futuro incierto para Hamilton en Mercedes?

El vínculo entre ambos empezó a enfriarse tras los rumores sobre el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari, el principal rival de Mercedes en los últimos años. Este escenario ha abierto un abanico de dudas sobre la longevidad de su relación profesional. Sin embargo, lo que realmente ha generado polémica en las últimas semanas ha sido la falta de rendimiento del Mercedes W15, un coche que no ha sido capaz de enfrentarse a los equipos de la talla de Red Bull, McLaren o Ferrari.

Aunque Hamilton ha logrado 3 victorias en la temporada, dos de ellas bajo su propio esfuerzo, el coche no ha mostrado el nivel esperado. Esto ha generado frustración, tanto en el piloto como en el equipo.

El declive de Hamilton en comparación con Russell

El rendimiento de Lewis Hamilton, históricamente el referente en Mercedes, ha sido cuestionado, especialmente cuando se le compara con su compañero de equipo, George Russell. En las clasificaciones y en los puntos del campeonato de pilotos, la diferencia es mínima: solo dos puntos separan a los dos compañeros. Sin embargo, hay factores que podrían haber influido en esta cercanía, como la rotura de motor de Russell en Australia y su descalificación en Bélgica, donde originalmente había ganado la carrera.

En este contexto, Toto Wolff no ha sido tímido al reconocer que Hamilton ya no se encuentra en su mejor versión. En una entrevista reciente, Wolff comentó: "Todos envejecemos, ya sea en un coche, en una cancha, o como entrenador o empresario. Y eso es lo que estoy intentando hacer conmigo mismo: entender: ‘¿Estoy pasando de ser excelente a ser bueno?’ Porque lo bueno ya no está en la Fórmula 1".

El reconocimiento a la experiencia de Hamilton

A pesar de sus comentarios sobre el declive de Hamilton, Wolff también destacó las cualidades del piloto británico. “Lewis está muy presente cuando el coche está bien. Y no hemos podido darle ese coche para que rinda lo mejor posible, y esa es una frustración que compartimos en el equipo”, afirmó Wolff. Además, el jefe de Mercedes reconoció la experiencia y la capacidad de Hamilton, especialmente su agudeza mental. "Es diferente a cuando tenía 20 años, eso está claro. Pero su experiencia y su habilidad para las carreras son tremendas", concluyó Wolff.