Tras la burla de Red Bull, Wolff responde a Horner con la mayor amenaza para fichar a Max Verstappen

Tras una clasificación para olvidar por parte de los hombres de Red Bull, desde el equipo Mercedes están decididos a seguir hurgando un poco más en la herida. Y es que, después de las burlas de Christian Horner y Helmut Marko sobre la imposibilidad de que Max Verstappen acabara en Mercedes, la vuelta de las flechas plateadas a la cabeza de la parrilla ha mandado un serio aviso a los de Milton Keynes.

Como ya avisó Marko, mientras Red Bull compita no debería haber motivos para que Max dejara el equipo. Sin embargo, la realidad está comenzando a cambiar y, pese a que los de las bebidas energéticas no han perdido ni un ápice de competitividad, el hecho de ver tan arriba a los Mercedes, no hace más que avivar el fuego respecto del futuro del tres veces campeón del mundo, pues cuanto más rápidos sean los alemanes, más opciones tiene de acabar fichando por ellos.

McLaren ya llegó y Mercedes va en camino

Pese a tener una distancia considerable en el mundial de pilotos, la realidad es que la vida de Max Verstappen está lejos de ser tan tranquila como lo fue a principios de año, cuando no había nadie capaz de responder a su ritmo. En este sentido, pese a sacar 81 puntos a Lando Norris y 126 a George Russell, el hecho de ver como cada fin de semana son más y más rápidos, mientras que el Red Bull no mejora tanto, debe ser un claro signo de preocupación para Max, que sabe que si la diferencia con Russell es sobrada, la que mantiene que Norris sí que se puede quedar muy justa si McLaren sigue mejorando y se mantiene como el mejor coche.

Y es que, mientras que McLaren y Red Bull se destacan con los dos mejores monoplazas, en Silverstone se ha demostrado que Mercedes ha dado un importante paso adelante para ponerse a la altura de sus dos competidores. amenazando así, tanto el actual Mundial de Max Verstappen y la continuidad del mismo piloto neerlandés.

Así pues, tras las burlas de Christian Horner, Toto Wolff ha respondido a base de velocidad y resultados, los cuales deberían servir como toque de atención para todo el equipo Red Bull.