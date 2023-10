Un día para olvidar para Fernando Alonso y el regreso de un viejo conocido

Fernando Alonso no tuvo el mejor de sus días en la clasificación del GP de Estados Unidos. El piloto español y su escudería Aston Martin no dispusieron del tiempo suficiente para entrenar con las nuevas modificaciones del coche y ello pasó factura en la clasificación quedando eliminado en la Q1 -por lo que deja de ser el único piloto que había estado en todas las Q3 de la temporada-.

"Ha sido un día malo en general. Los Libres 1 para olvidar con los frenos delanteros en llamas, mi compañero no pudo dar ni una vuelta y yo solo di seis o siete vueltas de calidad. Y ahora en la Q1 salimos muy mal de tráfico, con un segundo de margen y muy cerca del coche de delante. La vuelta fue buena, no hubo grandes problemas, simplemente no éramos lo suficientemente rápidos", comentó tras quedarse fuera.

Sobre su vuelta y sus sensaciones: "era el máximo. La vuelta no fue ideal, el tráfico estuvo muy mal gestionado en la vuelta de salida, creo que empecé con un segundo para la bandera a cuadros. Empecé demasiado cerca de los coches que tenía delante y eso no ayudó. Pero la vuelta parecía normal”

De la misma forma, Alonso se mostró contrariado y preocupado por lo que queda de temporada del GP de Austin y de temporada: " Fuimos a ciegas a la clasificación así que ahora no podemos hacer nada, tenemos el coche en parque cerrado. Aunque sea doloroso, quizás este fin de semana sea un test para el año que viene".

Daniel Ricciardo regresa después de 5 carreras de ausencia

Daniel Ricciardo vuelve a sentarse en su Alpha Tauri para correr en Austin después de superar una fractura en un dedo de su mano izquierda. Fractura que sufrió en un accidente en la curva 3 de Zandvoort al no soltar el volante cuando se estrelló.

No obstante, la suerte del australiano no fue tan diferente a la de Fernando Alonso, pues a pesar de clasificar para la Q2 saldrá en la posición número 15 de la parrilla.