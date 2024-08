Valtteri Bottas sin pelos en la lengua: pensó en retirarse de la Fórmula 1 por inédita razón

La Fórmula 1 es una categoría tan exigente que hasta los mismos pilotos se cuestionan si seguir intentando o poner un límite para acabar con la presión constante que sienten. Hasta el que está en la última fila de la parrilla sabe que acabar la carrera y dar resultados positivos es una constante, cosa que a veces no sucede. Valtteri Bottas es el personaje idóneo para hablar sobre este aspecto que convive con el deportista, incluso se iba a retirar.

El finlandés pasó de competir con Mercedes, debido al auto que tenía en ese entonces, a seguir intentando con su actual escudería, Kick Sauber/Audi, en mantener el ritmo y sumar al menos un punto. En una conversación con un podcast sobre el rey del deporte motor, Valtteri se abrió y contó su mala experiencia con Mercedes cuando las cosas no se le daban, hasta que el punto en abandonar su carrera, cosa que no pasó cuando en 2019 se hizo con un título.

Casi se retira

Bottas decidió hablar sobre el terrible 2018 que vivió cuando no conectaba con Mercedes, ni con Toto Wolff y menos con los mecánicos. En una charla con el podcast, ‘Pitlane Life Lessons’, dijo lo siguiente: "He aprendido muchas lecciones en este deporte, he pasado por muchas cosas y estuve a punto de dejar mi carrera. Estaba harto del mundo de la F1 y pensaba que me trataban con crueldad’’.

El punto de inflexión

El finlandés de 34 años no se rindió y siguió intentando, a pesar de que tenía al lado a un Lewis Hamilton que no tenía competencia. No obstante, el veterano se hizo con el campeonato de Melbourne. “Eso fue a finales de 2018, pero luego de alguna manera logré recomponerme y gané la primera carrera de 2019. Ese fue el punto de inflexión para mí", resaltó.

El futuro de Bottas

Actualmente Bottas está más relajado, aun decidiéndose entre permanecer en Sauber o irse a Alpine. Lo cierto es que se apoya en su familia y hace las cosas con más madurez. "Tengo a mi familia, están sanos, sigo conduciendo un coche de carreras, cosa que me encanta, y tengo un techo sobre mi cabeza’’, agregó. “Permanecer en la burbuja de la F1 era muy importante para mí", finalizó.