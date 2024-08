Duelo de millones en la Fórmula 1: el jefe de equipo que más dinero tiene; Wolff vs. Horner

La espera desespera en el entorno de la Fórmula 1, aun aguardando por el Gran Premio de Países Bajos que ya está en el radar de los pilotos. Los jefes de equipo, por supuesto, tampoco pierden de vista lo que realmente es prioritario para no bajar la guardia y el resto saque ventaja. Pasa con Toto Wolff, con Christian Horner y los otro jefes de equipo, que están a la vanguardia en lo que queda de carreras. Estos personajes no solo se han hecho conocidos por su liderazgo, también hay un aspecto que rige el mundo del automovilismo, y es su patrimonio tras años en la competencia.

Justamente, la revista Forbes elaboró un ranking para determinar quién es el jefe de las escuderías con mayores ingresos. En resumen, la famosa revista enfocada en el rubro de los negocios y finanzas posicionó desde el más más millonario hasta los que no también gozan de ingresos pero que no llegan al primer lugar. Si bien falta saber cuánto dinero tienen los jefes que no han sido mencionados, Mercedes y Red Bull se llevan todos los reflectores, como hace unos años ocurrió en los circuitos, aunque esta vez lo hacen a nivel económico.

Tofo Wolff es el más rico

No es una novedad que la F1 ofrece emociones por doquier, pero también altos ingresos dentro de los que trabajan en la reina del automovilismo. Según el informe de Forbes, Toto Wolff es el que maneja un patrimonio superior al resto, con uno de 1.600 millones de dólares, debido al incremento de sus acciones en Mercedes, un negocio que le sigue saliendo redondo.

Horner quedó relegado

Propiamente, Christian Horner no está ni cerca de llegar a lo que gana el de Mercedes, debido a que el alemán está ubicado en el segundo lugar con un ingreso de 50 millones de dólares. Pese a la rivalidad que existe por años entre ambas personalidades de la Fórmula 1, el austriaco lidera el ranking por bastante diferencia.

Los otros jefes de equipo

El tercer lugar es para James Vowles, de Williams Racing, y Alessandro Alunni Bravi, representante de Sauber, con una ganancia de 5 millones de dólares. Más abajo, en el cuarto lugar, Frederic Vasseur maneja un total de 3 millones dólares, mientras que Andrea Stella, de McLaren, 1,5 millones de dólares; asimismo, Mike Krack, de Aston Martin, le sigue con un millón de dólares. Por último, la revista desconoce las cifras de Ayao Komatsu (Haas), Laurent Mekies (RB) y Oliver Oakes (Alpine).