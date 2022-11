Verstappen avisa a Hamilton y Alonso: rivalidad enorme en F1

Con la victoria de Max Verstappen y el Mundial de F1 de la presente temporada ya decidido (con excepción del Mundial de constructores), prácticamente todos los pilotos aprovechan los dos últimos GP del año (este fin de semana en Brasil y el siguiente en Abu Dhabi) para terminar con las mejores sensaciones posibles y afrontar de la mejor manera posible la próxima campaña.

Aunque todos los competidores de la parrilla intentan mantener sus cabezas en la presente temporada que todavía no ha acabado, resulta imposible no mirar hacia lo que les deparará el futuro, tal y como han hecho Fernando Alonso o Lewis Hamilton en los últimos días para analizar sus opciones de ganar el Mundial de F1 en 2023. En este sentido, el actual campeón de la competición, Max Verstappen, que buscará en Brasil su 15ª victoria del año, también quiso exponer las opciones de su equipo de cara a los próximos años: “Con toda la gente que tenemos en Red Bull, creo que podemos ser fuertes durante unos cuantos años más", afirmó.

De esta manera, las declaraciones del piloto neerlandés, sumadas a las que han hecho también Lewis Hamilton y Fernando Alonso, ambos dejando entrever que de cara a 2023 tendrán opciones para ganar el Mundial de F1, hacen prever el inicio de una nueva era la máxima competición automovilística del mundo entre los pilotos de Mercedes, Aston Martin y Red Bull.

Una competencia en la que, por otro lado, partirá con ventaja Max Verstappen, que ha firmado una temporada que considera increíble: “Tuvimos un inicio competitivo, pero nos retiramos dos veces en las primeras tres carreras. No fue la mejor forma de empezar y defender el título, pero tras ello, le dimos muy bien la vuelta y cometimos muy pocos errores. No podemos ser perfectos, pero en la mayoría de las carreras, hemos estado muy cerca de la perfección", analizó.

Finalmente, en su comparación con sus dos rivales para la próxima temporada, Fernando Alonso y Lewis Hamilton, el neerlandés se quiso desmarcar de ellos en su decisión de seguir pilotando a sus edades: “No me veo pilotando a los 40 años, quiero hacer otras cosas. Me divierto mucho con la Fórmula 1 y tengo unos cuantos años más por delante, he renovado hasta 2028 y tras ello, dependerá de cómo vaya todo. Intentaré correr en otro tipo de categorías, siempre es importante probar cosas distintas", finalizó.