Button y Russell condicionan el futuro de Hamilton y Mercedes en F1

Todo parece encaminado para que Lewis Hamilton confirme su presencia en el campeonato de Fórmula 1 de 2022. En realidad, esos rumores de retirada solamente acogían un pequeño porcentaje dado que el piloto tiene en mente retirarse como campeón del mundo, algo que no sucedería si decide echarse a un lado próximamente, antes de que arranque la nueva temporada. Pero no, no parece que esto vaya a darse, independientemente de las rencillas entre Mercedes y la FIA, y menos aún desde que el inglés ha recibido el apoyo moral de un ilustre de la categoría como es Jenson Button.

El compatriota de Lewis también sabe lo que es campeón del mundo -lo fue en 2009 con Brawn GP-, compartió equipo con el de Mercedes durante su estancia en McLaren y ha querido realizar unas declaraciones que desde luego no han pasado desapercibidas en el box de la escudería alemana, sobre todo porque estas palabras podrían ser determinantes para convencer al británico de permanecer, como mínimo, una temporada más en el equipo: “Realmente espero que corra. Creo que correrá y quiere ganar ese octavo título para ser el piloto de Fórmula 1 más condecorado en la historia de la F1. Y lo hará. La F1 se encuentra en un momento increíble, dos pilotos fantásticos lo hacen todos los fines de semana. Y creo que todos están entusiasmados con la nueva temporada”, ha recogido Crash.

La cara B de la moneda la pone su compañero

No obstante, aunque estas palabras suponen un motivo de peso para que Hamilton despeje sus dudas próximamente, George Russell ha entrado en escena, de forma indirecta, para diluir este atisbo de felicidad de Lewis. El nuevo piloto de Mercedes ha llegado con las pilas cargadas al box alemán y son ya muchas las voces, también reconocidas de la F1, las que están alentando al inglés a poner en jaque el liderazgo de su compañero.

Es cierto que Russell ha dejado patente en todo momento su respeto y admiración por el que será su aliado, pero cada vez está aumentando esas expectativas sobre las posibilidades del joven piloto de 23 años de cara al título, un piloto que ya el año pasado en las filas de Williams dejó muy buenas sensaciones al volante y que cada vez está ganando más adeptos como serio candidato al mundial de 2022.