Vettel revela su plan de 2023 y Alonso, tras él: Alpine, muy culpable

Sebastian Vettel es uno de los pilotos más ilustres que aún siguen en activo en la F1, pero el alemán es consciente de que sus opciones de hacer algo grande ya no son las mismas que cuando militaba en Red Bull o en Ferrari. Tras haber ganado cuatro campeonatos del mundo, el actual líder de Racing Point Aston Martin no está viviendo la temporada soñada y él mismo se ha encargado de reavivar lo que venía siendo un secreto a voces: su retirada.

En palabras recogidas por Pit Lane Tv, el veterano piloto teutón no ha podido ser más contundente sobre su idea de futuro, confirmando unos pronósticos que, antes de que arrancara el presente campeonato, ya dieron mucho que hablar en el paddock: “No sé cómo es la vida de un piloto cuando dejas la F1. Estoy seguro que ningún deportista sabe cómo va a ser su vida cuando se retire de la competición en activo. Me sigo divirtiendo pilotando un monoplaza de F1, pero hay otras cosas que ya no me gustan en absoluto. Después de tantos años todo se convierte en una rutina que no te imaginas cuando acabas.”

Esta declaración de intenciones del alemán supone una noticia muy importante para la categoría dado que es uno de los pilotos con más títulos en la historia de la F1, pero aquí no se queda la cosa ya que Fernando Alonso también tiene muchas dudas sobre qué decisión de futuro tomar. El asturiano se ha llevado toda una decepción con Alpine esta temporada ya que el A522 se las prometía muy felices a principios de Mundial, pero poco tardó en darse cuenta de que la marca francesa solamente le había ilusionado en vano.

La continuidad del español iba ligada a disponer de un monoplaza competitivo para asomarse a los puestos de cabeza, pero las decepciones se están encadenando a pesar de las buenas prestaciones que está manifestando el asturiano. Alonso finaliza contrato esta temporada y su renovación está en vilo, pero si las sensaciones de su coche no mejoran, Alpine difícilmente podrá convencer al bicampeón del mundo de permanecer una campaña más en el equipo, siendo la retirada una posibilidad muy abierta a día de hoy para él.