Acosta raja antes de Alemania y el otro enemigo de Rossi avisa a Bagnaia con la jugarreta de Márquez

No cabe duda, todos aquellos pilotos que quieran meterse en la pelea por el Mundial en curso, ahora en manos de los dos que se lo jugaron el año pasado, Jorge Martín y Francesco Pecco Bagnaia, deberán cambiar totalmente su registro en Sachsenring, lo que por encima de todo apunta a Marc Márquez, tercer clasificado y piloto con más opciones en el vagón de cola de acercarse a las dos Ducati de fábrica, pero también a un Pedro Acosta que buscará resarcirse en Alemania.

El Tiburón no se corta

No se puede catalogar de otra manera: rajada en toda regla del piloto de GasGas sobre la diferencia entre épocas, un tema escabroso y del que uno no suele salir airoso, pero ya se sabe, Acosta, si le pinchan, no se calla. Motorsport lo hizo acerca de la incapacidad de los pilotos jóvenes de ganar carreras en la actualidad, lo cual es un objetivo del murciano, y este aclaró los motivos: “antes había menos que tener en cuenta, también porque había las dos Honda y las dos Yamaha, y ya está”, decía, asegurando que, a su juicio, antes “un muy mal resultado a veces era hacer un cuarto, un quinto (motos oficiales). Las motos eran menos reactivas a los cambios de muchos detalles, como el viento”, no como ahora, certificando que en el pasado “era muy raro ver a un piloto rápido que no estuviera en una moto oficial”. Con todo, el español no baja los brazos y promete batalla en Alemania.

Un adversario temible de Rossi avisa a Bagnaia

Y si el piloto de KTM quiere resarcirse en suelo germano de sus errores en Assen, quizá en mayor medida desee hacerlo un Marc Márquez que además del KO en el esprint neerlandés vio como perdía los puntos que ganaba en pista por una decisión de la organización. Y según Max Biaggi, el otro enemigo histórico de Valentino Rossi, el 93 tiene capacidad para dañar a Bagnaia en Sachsenring. “El circuito le facilitará un poco las cosas, pero no sé cuánta diferencia habrá entre las dos Ducati. Pero Márquez puede marcar la diferencia en Sachsenring”, dijo en Sky Sports.