Bagnaia, Martín y Bastianini se la juegan a Márquez y Dall’igna abre otro melón: caramelo para VR46

Todo lo bien que le fue el bicampeón del mundo, Francesco Pecco Bagnaia, en el Gran Premio de Países Bajos resultó a la inversa al ocho veces campeón del mundo, Marc Márquez. La doble victoria del italiano choca con la caída al esprint del español y su posterior sanción en la carrera (donde fue cuarto), lo que le distancia en la clasificación del turinés y Jorge Martín; puede decirse que su fichaje por Ducati Corse no le ha sentado bien. Y hay más.

Perder tanta distancia ante sus inmediatos rivales es un lujo que la moto satélite de Marc Márquez no se puede permitir si quiere pelearle el título al número 1 y al 89, algo que para él está cada vez más complicado. Por otro lado, vio como otro de los damnificados por su fichaje por Ducati, Enea Bastianini también le recortaba puntos y encima le adelantaba el domingo con una acción en la que sendos pilotos se tocaron, siendo el 93 muy crítico con la decisión de carrera de quitarle 16 segundos: “me toqué con Enea Bastianini. Eso me llevó fuera, y al volver, tardé dos vueltas en recuperar para estar tranquilo, y en esas dos vueltas bajó la presión. Lo puedo controlar todo menos un contacto con otro piloto”, señaló tras la carrera.

Managing some tyre pressure problems from early on 💨



But after contact with @Bestia23 it just went over the limit for @marcmarquez93 ❌#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/8r8Lz8lwm4