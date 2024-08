Ahí está la clave de Márquez en Aragón y hasta Rossi se sorprende del fuego amigo: retrata a Bagnaia

Haya muy distancia significativa o no, lo cierto es que poco o nada pueden hacer las GP23 ante las diferencias que marcan Francesco Pecco Bagnaia, Jorge Martín y Enea Bastianini (además de Morbidelli), todos ellos a lomos de la GP24, sin embargo, es significativo que mientras el campeón y el subcampeón ninguneaban estas particularidades, esa distancia entre las dos motos Ducati, desde el equipo de Valentino Rossi les llevan al contraria, y eso sí es pertinente.

Ha sido Pablo Nieto quien ha sacado a la luz diferencias significativas entre, por ejemplo, la VR46 de Fabio Di Giannantonio y la Gresini de Marc Márquez y las Lenovo Ducati o la Prima Pramac, dejando constancia de algo que el 93 ya ha recalcado en más de una ocasión y que puede estar marcando amplias diferencias sobre el asfalto.

El manager en la Academia aseguraba al respecto en Dazn que “un poco, sí. Sí que es cierto que yo creo que va por ciclos. El año pasado, la diferencia entre una moto y otra no era tan, tan, tan grande. Este año han dado ese pasito. Más que la diferencia, yo creo que es la forma de pilotar la moto”, comentaba Nieto, que incidía en la distancia entre una y otra máquina “La GP24 es una moto mucho más sencilla, más suave. En la GP23, el pico de potencia del motor es mucho más agresivo. Y eso, quieras que no, al final hace que la moto se pilote mucho peor”. Esto, como es lógico, choca con las palabras de Bagnaia y Martín, que no veían esas ventajas.

La llave de la mejora

Alejado de estos asuntos, sobre los cuales poco puede hacer, Márquez quiere confirmar en Aragón, uno de sus trazados fetiche, que puede competir en ritmo con los tres de arriba, como sucedió en Spielberg y para ello será clave el neumático, donde el cambio de configuración vuelve a modificarse en Motorland con respecto a Austria, donde Michelin utilizó neumáticos traseros mucho más duros, cosa que no hará en el gran premio español, donde serán estándar. Sobre este cambio, Márquez era cauto para TNT Sports: “Veremos si me siento realmente bien (como en Austria)”.